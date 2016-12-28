В компании "Техморгидрострой" ждут конкурентного и прозрачного тендера на работы в порту "Южный" "Ситуация с портом "Южный" имеет государственное значение".

Фото: tmgs.com.ua

На этой неделе АМПУ (Администрацией морских портов Украины) проводятся тендеры по трем лотам на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный".

Компания "Техморгидрострой Николаев" приняла решение об участии в тендерах. Директор компании Алексей Буштрук отметил положительную сторону в том, что тендер не отложили "в долгий ящик" и выразил надежду на то, что этот процесс будет прозрачным и конкурентным.

"Наша компания работает много лет на рынке дноуглубительных работ. Для нас это не просто бизнес, а и социальная ответственность. Например, работы, которые мы проводим в Бердянском и Мариупольском портах – это вещи государственной важности. Мы имеем мощный промышленный город в непосредственной близости с зоной АТО и он отчасти зависим от работы порта. Ситуация с портом "Южный" тоже имеет государственное значение. Дноуглубительные работы там – это обязательство, которое на себя взяла Украина перед иностранными инвесторами. Так как там производится строительство нового терминала, наша страна обязалась привести состояние подходных каналов в соответствие с нормами, чтобы создать условия для приема грузов. Поэтому мы принимаем участие в этом тендере", - говорится в сообщении.

Представители компании выразили сожаление из-за смещения сроков выполнения работ, в связи с отменой результатов предыдущего тендера. "Тендер отменили в связи со скандалом, и это было необходимое решение. Минус данной ситуации – смещение сроков выполнения работ. Они (работы – ред.) должны были начаться существенно раньше. Но позитивным моментом является то, что дело не отложили в долгий ящик и еще в этом году заново опубликовали лоты работ. Мы надеемся на то, что весь процесс будет прозрачным и конкурентным. Самое главное, чтобы итогом его стало профессиональное и своевременное проведение работ. Ведь от этого зависит инвестиционный климат в нашей стране. Ведь привлечение инвестиций объявлено одним из ключевых векторов развития на правительственном уровне" - заявил директор компании Алексей Буштрук.