Международная группа компаний Redmond заявляет о рейдерском захвате ООО "Редмонд-Украина"

Фото: multicooker.pl

Производитель бытовой техники Redmond заявляет о рейдерском захвате бизнеса их украинского партнера и генерального дистрибьютора на территории страны - ООО " Редмонд-Украина ". Об этом говорится в официальном пресс-релизе международной группы, передает "Українські новини".

По информации европейского подразделения Redmond, околокриминальные структуры вынудили основателя и многолетнего владельца компании-дистрибьютора передать бизнес в управление представителям этих структур. "В течение нескольких недель после этого ООО " Редмонд-Украина", зарегистрированное в Шевченковском районе Киева, стало быстро накапливать задолженность перед контрагентами, в то время как оборотные средства и имущество активно выводятся в неизвестном направлении, разворовываются товарные и складские остатки, персонал массово увольняют", - говорится в релизе..

В компании сообщили, что только в течение последнего месяца в ООО "Редмонд-Украина" уже два раза сменился топ-менеджмент. При этом сотрудникам второй месяц задерживают зарплату. Отмечены факты шантажа персонала среднего звена угрозами невыплат при увольнении, а также угрозами личной безопасности за отказ выполнять распоряжения нового руководства, связанные с недокументированными финансовыми операциями.

По оценкам европейского подразделения, общая сумма убытков пребывающей на грани банкротства компании-дистрибьютора уже может составить более 500 млн. гривен (чуть менее $20 млн.).

"Вывод активов из ООО "Редмонд-Украина" стал возможен посредством запуска классической рейдерской схемы – срочного создания "компаний-клонов" и заключения фиктивных договоров на перевод активов ООО "Редмонд-Украина" в эти компании. Один из таких клонов - ООО "Редмонд ЮА" (рег. номер - 41030225), зарегистрирован на неделе 12 декабря в жилом доме на бульваре Леси Украинки 21, квартира 201 и не имеет к международной группе компаний Redmond никакого отношения", - заявляют в компании.

По словам руководства компании, вывод средств со счетов украинского партнера Redmond уже привел к срыву поставок бытовой техники в ряд всеукраинских сетей электроники. В связи с этим Redmond призывает партнеров и контрагентов ООО "Редмонд-Украина" остановить все транзакции в отношении оказавшегося под контролем рейдеров юридического лица и созданной ими "подставной фирмы" ООО "Редмонд ЮА", и не заключать с этими структурами или другими подобными новых договоров.

Не исключено, что еще до конца 2016 г. в отношении ООО "Редмонд-Украина" может быть запущена процедура банкротства. По словам г-жи Бертран, бренд прикладывает все возможные усилия для скорейшего возобновления операционной деятельности на территории страны.

"Для Redmond этот скандал является основанием для пересмотра и корректировкам условий контрактов по всем дистрибьюторским договоренностям на территории бывшего СССР. Бренд прежде всего должен обеспечить надежность поставок для торговых партнеров и надлежащий уровень сервиса потребителям," - говорит г-жа Бертран. "Мы должны сделать все возможное для защиты репутации бренда в стране, прав потребителей и обязательств по поставкам марки перед торговыми партнерами".

Г-жа Бертран добавляет, что ситуацию вполне можно было бы урегулировать при более пристальном внимании к происходящему со стороны правоохранительных органов Шевченковского района Киева.

По словам представителя бренда Redmond, ситуация показала, что от захвата не застрахован никто, даже крупные и авторитетные международные компании.

Redmond известен, как международный разработчик и производитель бытовой техники со штаб-квартирой в Нью Йорке, США, координирующим офисом в Швейцарии и сетью центров разработки программного обеспечения и системной автоматизации дистанционного управления техникой (инженерные центры в странах Евросоюза и СНГ, Сингапуре). Продукция Redmond распространяется авторизованными дистрибьюторами бренда, работающими на основе официальных договоров с брендодержателем. Продукцию Redmond можно приобрести в более чем 30 странах мира, включая страны ЕС, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и бывшего СССР.

С 2013г. ООО "Редмонд-Украина" обладала эксклюзивными правами на импорт продукции Redmond и ее сбыт на территории Украины. От имени бренда Redmond данная компания осуществляла весь маркетинг и полное сервисное обслуживание проданной техники. По данным GFK с 2013г. Redmond неизменно занимает 1-е место по продажам мультиварок в Украине. Владельцем ООО "Редмонд-Украина" компании был Анатолий Агеенко (в прошлом известный в Украине военный хирург).