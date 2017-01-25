Что смотреть на "Вечерах французского кино" Конец января – а это значит, что в киноманских кинотеатрах в разных городах Украины стартует традиционный фестиваль французского кино. В этом году в программу вошло пять фильмов, отметившихся на разных киносмотрах и в топах европейских кинокритиков. LB.ua представляет краткий гид по кинофестивалю. LB.ua

Фото: Артхаус Трафик Кадр из фильма "Иллюзия любви"

Откроются “Вечера французского кино” мелодрамой “Иллюзия любви”, главные роли в которой сыграли Марион Котийяр и Луи Гаррель. Представить свою картину приедет режиссер Николь Гарсия.

Мировая премьера “Иллюзии любви” (в оригинале – “Mal de pierres”, "Болезнь камней") прошла на Каннском кинофестивале, где картина участвовала в основном конкурсе. Это экранизация одноименного романа писательницы Милены Агус, живущей на Сардинии.

“Иллюзия любви” – мелодрама, упакованная в детали послевоенного антуража. Главная героиня Габриэль, мается без любви и хочет сбежать от скучной провинциальной жизни. Ее выдают замуж за работягу Хосе, но вскоре она знакомится с ветераном войны в Индокитае Андре, в которого влюбляется и с которым заводит так давно ожидаемый роман.

Фото: Артхаус Трафик Кадр из фильма "Вечность"

Еще одна костюмированная мелодрама в программе – “Вечность” Чань Ань Хунг, где сыграли Одри Тоту, Беренис Бежо и Мелани Лоран.

Действие картины разворачивается на протяжении столетия в жизни одной семьи. Несмотря на то, что заявленная тема перекликается с темой фильма-открытия - поиском любви – в “Вечности” на протяжении двух часов (и ста лет) практически ничего не происходит, нет диалогов и закадровых размышлений о вопросах бытия.

Франкоязычный дебют вьетнамской кинематографистки, чей фильм “Запах зеленой папайи” был номинирован на “Оскар” в 1993 году, может предложить альтернативный взгляд на законсервированную европейскую чувственность.

Фото: Артхаус Трафик Кадр из фильма "Коммивояжер"

Главным фильмом нынешних “Вечеров французского кино” является, пожалуй, новая картина иранского режиссера Асхара Фархади “Коммивояжер”, также участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля и номинированная на “Оскар” в категории “Лучший иностранный фильм”.

После франкоязычного “Прошлого”, где он продолжил тему, начатую в “Разводе Надера и Симин”, Фархади возвращается в Иран и снимает там снова семейную драму, но с другой подоплекой.

Семейная пара участвует в постановке пьесы “Смерть коммивояжера” Артура Миллера. В какой-то момент в ее жизнь врывается не только постановка, рифмующаяся с реальными отношениями, но и необходимость искать другой дом, ситуация дискомфорта и даже насилия на новом месте обитания.

Фото: Артхаус Трафик Кадр из фильма "Прекрасные дни в Аранхуэсе"

Среди фильмов фестиваля – новая картина Вима Вендерса “Прекрасные дни в Аранхуэсе”, поставленная по одноименной пьесе Петера Хандке (с которым Вендерс написал сценарий к “Небу над Берлином”).

В противовес безмолвной “Вечности”, “Прекрасные дни” разговаривают без умолку, выясняя вневременные отношения между мужчиной и женщиной.

Фото: Артхаус Трафик Кадр из фильма "Красная черепаха"

Еще один номинант на “Оскар” – анимация “Красная черепаха” Михаэля Дюдока де Вита, снятая на знаменитой японской студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки. Фильм получил специальный приз жюри в программе “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале.

Бессловесная история о мужчине, попавшем на необитаемый остров. Все его попытки сбежать с острова пресекает красная черепаха.

Показы “Вечеров французского кино” стартуют: