Что смотреть на "Вечерах французского кино"
Конец января – а это значит, что в киноманских кинотеатрах в разных городах Украины стартует традиционный фестиваль французского кино. В этом году в программу вошло пять фильмов, отметившихся на разных киносмотрах и в топах европейских кинокритиков.
LB.ua представляет краткий гид по кинофестивалю.
Откроются “Вечера французского кино” мелодрамой “Иллюзия любви”, главные роли в которой сыграли Марион Котийяр и Луи Гаррель. Представить свою картину приедет режиссер Николь Гарсия.
Мировая премьера “Иллюзии любви” (в оригинале – “Mal de pierres”, "Болезнь камней") прошла на Каннском кинофестивале, где картина участвовала в основном конкурсе. Это экранизация одноименного романа писательницы Милены Агус, живущей на Сардинии.
“Иллюзия любви” – мелодрама, упакованная в детали послевоенного антуража. Главная героиня Габриэль, мается без любви и хочет сбежать от скучной провинциальной жизни. Ее выдают замуж за работягу Хосе, но вскоре она знакомится с ветераном войны в Индокитае Андре, в которого влюбляется и с которым заводит так давно ожидаемый роман.
Еще одна костюмированная мелодрама в программе – “Вечность” Чань Ань Хунг, где сыграли Одри Тоту, Беренис Бежо и Мелани Лоран.
Действие картины разворачивается на протяжении столетия в жизни одной семьи. Несмотря на то, что заявленная тема перекликается с темой фильма-открытия - поиском любви – в “Вечности” на протяжении двух часов (и ста лет) практически ничего не происходит, нет диалогов и закадровых размышлений о вопросах бытия.
Франкоязычный дебют вьетнамской кинематографистки, чей фильм “Запах зеленой папайи” был номинирован на “Оскар” в 1993 году, может предложить альтернативный взгляд на законсервированную европейскую чувственность.
Главным фильмом нынешних “Вечеров французского кино” является, пожалуй, новая картина иранского режиссера Асхара Фархади “Коммивояжер”, также участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля и номинированная на “Оскар” в категории “Лучший иностранный фильм”.
После франкоязычного “Прошлого”, где он продолжил тему, начатую в “Разводе Надера и Симин”, Фархади возвращается в Иран и снимает там снова семейную драму, но с другой подоплекой.
Семейная пара участвует в постановке пьесы “Смерть коммивояжера” Артура Миллера. В какой-то момент в ее жизнь врывается не только постановка, рифмующаяся с реальными отношениями, но и необходимость искать другой дом, ситуация дискомфорта и даже насилия на новом месте обитания.
Среди фильмов фестиваля – новая картина Вима Вендерса “Прекрасные дни в Аранхуэсе”, поставленная по одноименной пьесе Петера Хандке (с которым Вендерс написал сценарий к “Небу над Берлином”).
В противовес безмолвной “Вечности”, “Прекрасные дни” разговаривают без умолку, выясняя вневременные отношения между мужчиной и женщиной.
Еще один номинант на “Оскар” – анимация “Красная черепаха” Михаэля Дюдока де Вита, снятая на знаменитой японской студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки. Фильм получил специальный приз жюри в программе “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале.
Бессловесная история о мужчине, попавшем на необитаемый остров. Все его попытки сбежать с острова пресекает красная черепаха.
Показы “Вечеров французского кино” стартуют:
- Киев – кинотеатр «Київ» – с 25 января;
- Харьков – кинотеатр «8 1/2» – с 27 января;
- Одесса – кинотеатр «Родина» – с 27 января;
- Винница – кинотеатр «Родина» – с 3 февраля;
- Черновцы – кинотеатр «Кинопалац «Черновцы» – с 9 февраля№
- Днепр – кинотеатр «Правда-Кино» – с 15 февраля;
- Львов – кинотеатр «Планета-кино» в ТРЦ Forum Lviv – с 23 февраля;
- Сумы – кинотеатр «Планета-кино» – с 23 февраля;
- Мариуполь – кинотеатр «Победа» – с 23 февраля;
- Запорожье – кинотеатр им. Довженко – с 23 февраля.