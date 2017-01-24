Спецтема Сезон кинонаград "Оскар"-2017: стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии Церемония вручения наград состоится 26 февраля.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии.

Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве").

Список номинантов:

Лучший фильм:

Кадр из фильма Лунный свет

"Прибытие"

"Ограды"

"Hacksaw Ridge"

"Любой ценой"

"Скрытые фигуры"

"Ла Ла Лэнд"

"Манчестер у моря"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший режиссер:

Фото: EPA/UPG Дэмиен Шазелл

Дени Вильнев ("Прибытие")

Мэл Гибсон ("Hacksaw Ridge")

Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")

Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучший оригинальный сценарий:

Кадр из фильма Ла Ла Лэнд

"Любой ценой"

"Ла Ла Лэнд"

"Лобстер"

"Манчестер у моря"

"Женщины ХХ века"

Лучший адаптированный сценарий:

Фото: Кинопоиск Кадр из фильма Прибытие

"Прибытие",

"Ограды",

"Скрытые фигуры"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучшая актриса:

Кадр из фильма Она

Изабель Юппер ("Она")

Рут Негга ("Лавинг")

Натали Портман ("Джеки")

Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд)

Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Лучший актер:

Кейси Аффлек в фильме Манчестер у моря

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Эндрю Гарфилд ("Hacksaw Ridge")

Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд")

Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")

Дензел Вашингтон ("Ограды")

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис в фильме Ограды

Виола Дэвис ("Ограды")

Наоми Харрис ("Лунный свет")

Николь Кидман ("Лев")

Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры")

Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучшая мужская роль второго плана:

Майкл Шэннон в "Ночных животных"

Махерашала Али ("Лунный свет")

Дев Патель ("Лев")

Майкл Шэннон ("Ночные животные")

Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")

Джефф Бриджес ("Любой ценой")

Лучший документальный фильм:

Фото: kinopoisk.ru кадр из фильма Море в огне

"Море в огне"

"Я не твой негр"

"О Джей: сделано в Америке"

"13"

Life. Animated

Лучшая анимация:

"Кубо и легенда самурая"

"Ваяна"

"Моя жизнь кабачка"

"Красная черепаха"

"Зоотрополис"

Лучший фильм на иностранном языке:

Фото: Sony Pictures Classics

"Вторая жизнь Уве" (Швеция)

"Коммивояжер" (Иран)

"Тони Эрдманн" (Германия)

"Танна" (Австралия)

"Под песком" (Дания)

Лучший оператор:

Фото: IndieWire Кадр из фильма Лунный свет

"Прибытие"

"Ла Ла Лэнд"

"Лев"

"Молчание"

"Лунный свет"

Лучший монтаж:

"Прибытие"

"Любой ценой"

"Ла Ла Лэнд"

"Лунный свет"

"Hacksaw Ridge"

Лучшие спецэффекты:

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

"Доктор Стрэндж"

"Глубоководный горизонт"

"Книга Джунглей"

"Кубо и легенда самурая"

"Бунтарь один"

Лучший дизайн костюмов:

Фото: Vanity Fair Натали Портман в фильме Джеки

"Джеки"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Ла Ла Лэнд"

"Союзники"

"Фантастические звери и где их найти"

Лучшая работа художника-постановщика:

Фото: Universal Pictures

"Прибытие"

"Ла Ла Лэнд"

"Аве, Цезарь!"

"Фантастические звери и где их искать"

"Пассажиры"

Лучшая музыка:

"Джеки"

"Ла Ла Лэнд"

"Лев"

"Лунный свет"

"Пассажиры"

Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.