Эффект Трампа
Эффект Трампа
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
ГлавнаяКультура
Спецтема
Сезон кинонаград

"Оскар"-2017: стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии

Церемония вручения наград состоится 26 февраля.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии.

Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве").

Список номинантов:

Лучший фильм:

Кадр из фильма Лунный свет
Кадр из фильма Лунный свет

  • "Прибытие"
  • "Ограды"
  • "Hacksaw Ridge"
  • "Любой ценой"
  • "Скрытые фигуры"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Манчестер у моря"
  • "Лев"
  • "Лунный свет"

Лучший режиссер:

Дэмиен Шазелл
Фото: EPA/UPG
Дэмиен Шазелл

  • Дени Вильнев ("Прибытие")
  • Мэл Гибсон ("Hacksaw Ridge")
  • Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")
  • Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
  • Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучший оригинальный сценарий:

Кадр из фильма Ла Ла Лэнд
Кадр из фильма Ла Ла Лэнд

  • "Любой ценой"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Лобстер"
  • "Манчестер у моря"
  • "Женщины ХХ века"

Лучший адаптированный сценарий:

Кадр из фильма Прибытие
Фото: Кинопоиск
Кадр из фильма Прибытие

  • "Прибытие",
  • "Ограды",
  • "Скрытые фигуры"
  • "Лев"
  • "Лунный свет"

Лучшая актриса:

Кадр из фильма Она
Кадр из фильма Она

  • Изабель Юппер ("Она")
  • Рут Негга ("Лавинг")
  • Натали Портман ("Джеки")
  • Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд)
  • Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Лучший актер:

Кейси Аффлек в фильме Манчестер у моря
Кейси Аффлек в фильме Манчестер у моря

  • Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
  • Эндрю Гарфилд ("Hacksaw Ridge")
  • Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд")
  • Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")
  • Дензел Вашингтон ("Ограды")

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис в фильме Ограды
Виола Дэвис в фильме Ограды

  • Виола Дэвис ("Ограды")
  • Наоми Харрис ("Лунный свет")
  • Николь Кидман ("Лев")
  • Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры")
  • Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучшая мужская роль второго плана:

Майкл Шэннон в &quot;Ночных животных&quot;
Майкл Шэннон в "Ночных животных"

  • Махерашала Али ("Лунный свет")
  • Дев Патель ("Лев")
  • Майкл Шэннон ("Ночные животные")
  • Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")
  • Джефф Бриджес ("Любой ценой")

Лучший документальный фильм:

кадр из фильма Море в огне
Фото: kinopoisk.ru
кадр из фильма Море в огне

  • "Море в огне"
  • "Я не твой негр"
  • "О Джей: сделано в Америке"
  •  "13"
  •  Life. Animated

Лучшая анимация:

  • "Кубо и легенда самурая"
  • "Ваяна"
  • "Моя жизнь кабачка"
  • "Красная черепаха"
  • "Зоотрополис"

Лучший фильм на иностранном языке:

Фото: Sony Pictures Classics

  • "Вторая жизнь Уве" (Швеция)
  • "Коммивояжер" (Иран)
  • "Тони Эрдманн" (Германия)
  • "Танна" (Австралия)
  • "Под песком" (Дания)

Лучший оператор:

Кадр из фильма Лунный свет
Фото: IndieWire
Кадр из фильма Лунный свет

  • "Прибытие"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Лев"
  • "Молчание"
  • "Лунный свет"

Лучший монтаж:

  • "Прибытие"
  • "Любой ценой"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Лунный свет"
  • "Hacksaw Ridge"

Лучшие спецэффекты:

Кадр из фильма &quot;Доктор Стрэндж&quot;
Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

  • "Доктор Стрэндж"
  • "Глубоководный горизонт"
  • "Книга Джунглей"
  • "Кубо и легенда самурая"
  • "Бунтарь один"

Лучший дизайн костюмов:

Натали Портман в фильме Джеки
Фото: Vanity Fair
Натали Портман в фильме Джеки

  • "Джеки"
  • "Флоренс Фостер Дженкинс"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Союзники"
  • "Фантастические звери и где их найти"

Лучшая работа художника-постановщика:

Фото: Universal Pictures

  • "Прибытие"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Аве, Цезарь!"
  • "Фантастические звери и где их искать"
  • "Пассажиры"

Лучшая музыка:

  • "Джеки"
  • "Ла Ла Лэнд"
  • "Лев"
  • "Лунный свет"
  • "Пассажиры"

Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.

Новости по теме:

Тэги: кино, Голливуд, "Оскар"

Читайте в разделе