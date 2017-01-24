Спецтема
"Оскар"-2017: стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии
Церемония вручения наград состоится 26 февраля.
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии.
Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве").
Список номинантов:
Лучший фильм:
- "Прибытие"
- "Ограды"
- "Hacksaw Ridge"
- "Любой ценой"
- "Скрытые фигуры"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Манчестер у моря"
- "Лев"
- "Лунный свет"
Лучший режиссер:
- Дени Вильнев ("Прибытие")
- Мэл Гибсон ("Hacksaw Ridge")
- Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")
- Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
- Барри Дженкинс ("Лунный свет").
Лучший оригинальный сценарий:
- "Любой ценой"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Лобстер"
- "Манчестер у моря"
- "Женщины ХХ века"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Прибытие",
- "Ограды",
- "Скрытые фигуры"
- "Лев"
- "Лунный свет"
Лучшая актриса:
- Изабель Юппер ("Она")
- Рут Негга ("Лавинг")
- Натали Портман ("Джеки")
- Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд)
- Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")
Лучший актер:
- Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
- Эндрю Гарфилд ("Hacksaw Ridge")
- Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд")
- Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")
- Дензел Вашингтон ("Ограды")
Лучшая женская роль второго плана:
- Виола Дэвис ("Ограды")
- Наоми Харрис ("Лунный свет")
- Николь Кидман ("Лев")
- Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры")
- Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")
Лучшая мужская роль второго плана:
- Махерашала Али ("Лунный свет")
- Дев Патель ("Лев")
- Майкл Шэннон ("Ночные животные")
- Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")
- Джефф Бриджес ("Любой ценой")
Лучший документальный фильм:
- "Море в огне"
- "Я не твой негр"
- "О Джей: сделано в Америке"
- "13"
- Life. Animated
Лучшая анимация:
- "Кубо и легенда самурая"
- "Ваяна"
- "Моя жизнь кабачка"
- "Красная черепаха"
- "Зоотрополис"
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Вторая жизнь Уве" (Швеция)
- "Коммивояжер" (Иран)
- "Тони Эрдманн" (Германия)
- "Танна" (Австралия)
- "Под песком" (Дания)
Лучший оператор:
- "Прибытие"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Лев"
- "Молчание"
- "Лунный свет"
Лучший монтаж:
- "Прибытие"
- "Любой ценой"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Лунный свет"
- "Hacksaw Ridge"
Лучшие спецэффекты:
- "Доктор Стрэндж"
- "Глубоководный горизонт"
- "Книга Джунглей"
- "Кубо и легенда самурая"
- "Бунтарь один"
Лучший дизайн костюмов:
- "Джеки"
- "Флоренс Фостер Дженкинс"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Союзники"
- "Фантастические звери и где их найти"
Лучшая работа художника-постановщика:
- "Прибытие"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Аве, Цезарь!"
- "Фантастические звери и где их искать"
- "Пассажиры"
Лучшая музыка:
- "Джеки"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Лев"
- "Лунный свет"
- "Пассажиры"
Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.