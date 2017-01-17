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В полуфинал нацотбора на "Евровидение" прошли 24 участника

В их числе - Виталий Козловский, Green Grey, "Пающие трусы".

В полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" прошли 24 участника.

Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:

  1. Арсен Мирзоян
  2. Мила Нитич
  3. Виталий Козловский
  4. AGHIAZMA
  5. Сальто Назад
  6. Green Grey
  7. ROZHDEN
  8. Vivienne Mort
  9. Пающие трусы
  10. Анастасия Прудиус
  11. TAYANNA
  12. DETACH
  13. O.Torvald
  14. ILLARIA
  15. KADNAY
  16. Рома Веремейчик и группа LUMIERE
  17. MamaRika
  18. Laliko
  19. MELOVIN
  20. LETAY
  21. Panivalkova
  22. С.К.А.Й.
  23. Monochromea
  24. KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования  на сайте СТБ)

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.

Напомним, "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Украина выиграла право провести конкурс после того, как на "Евровидении-2016" в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".

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