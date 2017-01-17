В полуфинал нацотбора на "Евровидение" прошли 24 участника
В их числе - Виталий Козловский, Green Grey, "Пающие трусы".
В полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" прошли 24 участника.
Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:
- Арсен Мирзоян
- Мила Нитич
- Виталий Козловский
- AGHIAZMA
- Сальто Назад
- Green Grey
- ROZHDEN
- Vivienne Mort
- Пающие трусы
- Анастасия Прудиус
- TAYANNA
- DETACH
- O.Torvald
- ILLARIA
- KADNAY
- Рома Веремейчик и группа LUMIERE
- MamaRika
- Laliko
- MELOVIN
- LETAY
- Panivalkova
- С.К.А.Й.
- Monochromea
- KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования на сайте СТБ)
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.
Напомним, "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Украина выиграла право провести конкурс после того, как на "Евровидении-2016" в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".