В полуфинал нацотбора на "Евровидение" прошли 24 участника В их числе - Виталий Козловский, Green Grey, "Пающие трусы".

В полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" прошли 24 участника.

Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:

Арсен Мирзоян Мила Нитич Виталий Козловский AGHIAZMA Сальто Назад Green Grey ROZHDEN Vivienne Mort Пающие трусы Анастасия Прудиус TAYANNA DETACH O.Torvald ILLARIA KADNAY Рома Веремейчик и группа LUMIERE MamaRika Laliko MELOVIN LETAY Panivalkova С.К.А.Й. Monochromea KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования на сайте СТБ)

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.

Напомним, "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Украина выиграла право провести конкурс после того, как на "Евровидении-2016" в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".