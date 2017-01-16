Украинский ПЕН-клуб не будет приглашать руководство российского ПЕН-клуба на съезд Украинцы осудили российских коллег за конформизм.

Фото: pen-ua.com

Украинский ПЕН-клуб заявил, что не будет приглашать руководство российского ПЕН-клуба на съезд в этом году.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление организации.

"Мы полностью поддерживаем честных писателей и осуждаем конформистское руководство российского ПЕН, ставящее под угрозу принципы Международного ПЕН-клуба и многовековой гуманистической традиции российской литературы. Мы особенно возмущены пренебрежительным отношением российского ПЕН к Сенцову и другим политическим заключенным", - говорится в заявлении.

Представители украинской организации считают ужасным то, что "десятки людей в России находятся в заключении за свои высказывания и мнения, а также то, что российкий ПЕН-клуб полностью слепой и глухой по отношению к их тяжелому положению".

В заявлении говорится, что украинский ПЕН-клуб, как потенциальная принимающая сторона 83-го съезда Международного ПЕН-клуба, "считает невозможным пригласить в Украину руководитилей прокремлевской организации, которые в полной мере поддерживают военное вторжение и аннексию Крыма... Мы твердо убеждены, что и заявленная позиция, и деятельность российского ПЕН-клуба расходится с Статутом ПЕН-клуба и основополагающими принципами уважения прав человека и международного права".

На прошлой неделе стало известно, что из российского ПЕН-клуба вышли известные писатели: Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн, Георгий Чхартишвили и другие. Выход был спровоцирован тем, что российский ПЕН-клуб исключил из своих рядов публициста и общественного активиста Сергея Пархоменко. Пархоменко считает, что это решение связано с его публикацией, критикующей ПЕН-клуб за отказ от заявления в поддержку Олега Сенцова.

Ожидается, что 83-й съезд Международного ПЕН-клуба, организации писателей-романистов, основанной в 1921 году, состоится осенью в Украине.

Президентом украинского ПЕН-клуба является Николай Рябчук, вице-президентами - Андрей Курков и Владимир Панченко. Среди членов организации - Сергей Жадан, Александр Ирванец, Марианна Кияновская, Тарас Прохасько и другие.