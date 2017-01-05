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Семья человека, похороненного на месте Александра Олеся, не знала о его могиле

"Как только мы узнали, то уже ничего изменить не могли. Отец так решил".

Семья человека, похороненного на месте Александра Олеся, не знала о его могиле
Фото: Евгений Кривочуприн

Родственники Владимира Михайлишина, которого 3 января похоронили в могиле украинского поэта Александра Олеся (Кандыбы) в Праге, не знали о том, что там находятся его останки

"То было так, что дед себе купил могилу, он умер, и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба, мы не знали. Как только мы тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", - сказал изданию "Радио Свобода" внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Александр Олесь будет перезахоронен в Украине.

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Тэги: Чехия, Александр Олесь
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