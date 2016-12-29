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Испанский драматург дописал пьесу Федерико Гарсиа Лорки

Пьеса получила название и финал спустя 80 лет после написания.

Испанский драматург дописал пьесу Федерико Гарсиа Лорки
Федерико Гарсиа Лорка
Фото: Rex Features

Современный испанский драматург и поэт Альберто Конехьеро завершил недописанную пьесу Федерико Гарса Лорки, которую он начал 80 лет назад.

Как сообщает The Guardian, Лорка успел написать только первую часть трехактной пьесы. До сегодняшнего дня произведение было известно как "Пьеса без названия".

Лорку убили в августе 1936 года возле Гранады, и пьесу он дописать не смог.

Альберто Конехьеро решил дописать произведение Лорки - драматург добавил недостающие два акта и дал пьесе название - "Мечта жизни" (El sueño de la vida).

Действие пьесы происходит в театре, где ставят "Сон в летнюю ночь" Шекспира, но постановка прерывается из-за революционных событий, которые происходят на улице и прорываются внутрь театра. Далее действие переносится в морг, а после - к богам на небе.

И название пьесы, и его темы перекликаются с двумя наиболее известными пьесами Кальдерона, известного испанского драматурга, - "Жизнь - это сон" и "Великий театр мира".

Конехьеро отмечает, что пьеса, которая могла бы стать завершающей частью сюрреалистического цикла Лорки, не утратила своей актуальности. "Это пьеса о роли театра, сталкивающегося с социальной повесткой, и о необходимости вымысла и поэзии в мире, который находится в руинах", - добавляет драматург.

Писатель уже давно работал над пьесой, но нынешняя политическая ситуация подтолкнула его активнее дописывать произведение. "Я не думаю, что "завершение" - это подходящее слово. Это скорее диалог с голосом Федерико и подхватывание его импульска. Я создал нечто новое, но в нем бьется сердце "Пьесы без названия" Лорки. Я не поменял ни одной запятой в его произведении", - сказал Конехьеро.

В 2017 году текст "Мечты жизни" будет опубликован, а в 2018 его ждет первая постановка в театре.

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Тэги: литература, драматургия, Федерико Гарсиа Лорка
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