Минкульт внес 537 объектов в реестр памятников местного значения В Киеве в реестр попали 33 объекта культурного наследия.

Дом Сикорского Фото: Тарас Спивак

Министерство культуры внесло 537 объектов культурного наследия местного значения в Государственный реестр недвижимых памятников.

Как сообщается на сайте министерства, внесение новые объектов в реестр состоялось впервые за последние два года.

Так, в реестр попали 33 объекта культурного наследия в Киеве, 469 - в Днепропетровской области, 3 - в Одесской, 3 - в Харьковской, 3 - в Полтавской, 17 - в Сумской области, 7 - в Хмельницкой и по одному объекту в Львовской и Херсонской областях.

Среди объектов, попавших в реестр памятников местного значения, - Дом семьи Сикорских в Киеве, Дом ипподрома в Киеве, вилла Кароля Дзядоня Дзелинскього во Львове и другие.

В Минкульте отмечают, что в сентябре этого года правительство одобрило постановление, которое урегилурировало процедуру занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр.

Экспертная комиссия при Минкульте, которая решает, какие объекты культурного наследия стоит включить в Госреестр, рекомендовала внести 1500 памятников местного значения и 150 - национального. Сейчас списки этих памятников находятся в обработке.