Во Франции решили штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

Во Франции с сентября 2019 года будет запрещена езда по тротуарам на электрических самокатах. Согласно планам правительства, нарушителей будут штрафовать на 135 евро.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на The Times.

Отмечается, что электросамокаты загромождают тротуары и создают опасность на дорогах. Многие их модели могут развивать скорость до 60 км/ч, а пользователи редко используют защитные шлемы.

Учитывая это, с сентября текущего года электросамокаты во Франции будут разрешены к использованию только на велосипедных дорожках и на второстепенных дорогах с максимальной разрешенной скоростью 24 км/ч.

В 2018 году во Франции было продано почти 250 тыс. электронных самокатов - на 129% больше, чем за предыдущий год. По словам властей, все чаще их использование является причиной серьезных травм и даже смерти. Ситуация особенно напряженная в Париже, где арендный парк таких транспортных средств оценивается в 25 тыс. единиц.

Напомним, в Киеве велосипедистам разрешили ездить по полосам общественного транспорта.