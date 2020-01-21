Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплатить онлайн через сервис "Дія"

Сервис сам будет присылать уведомление о штрафах.

Онлайн-сервис государственных услуг "Дія" запускает возможность оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения онлайн.

Также можно будет проверить наличие штрафа, сообщили на странице "Дії" в Facebook.

На сайте сервиса будут появляться выписанные прямо на месте остановки штрафы, а также штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме и при помощи фотосъемки.

"И мы будем обязательно присылать push-уведомления и сообщим о штрафе", – добавили представители сервиса.

Пока получить информацию про штраф и оплатить его можно в электронном кабинете водителя.

Напомним, 11 декабря правительство Украины запустило бета-версию сервиса "Дія", созданного в рамках так называемого государства в смартфоне. С его помощью можно использовать электронные водительские права и техпаспорт.