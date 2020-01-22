Шевченко просил изменить календарь и регламент оставшейся части чемпионата Украинской Премьер-лиги

Клубы на это не согласились.

Украинская Премьер-лига направила в клубы Favbet Лиги запрос, с целью узнать их мнение о возможном изменении регламента и плана-календаря для более раннего завершения чемпионата Украины в интересах национальной команды Украины перед Евро-2020, сообщает sportarena.com.

При этом планировалось отменить матчи плей-офф Лиги Европы, которые были прописаны в украинском плане-календаре на 28 и 31 мая.

Отметим, в мини-турнире плей-офф, в котором примут участие 4 клуба Favbet Лиги, занявшие с 4 по 7 места, будет разыграна одна путевка в ЛЕ.

Однако тренерский штаб Андрея Шевченко запланировал провести перед Евро-2020 два спарринга – ориентировочно 2 и 7 июня, после чего отправиться на место постоянной дислокации сборной на Евро в Бухаресте.

Таким образом, из-за матчей плей-офф возникал риск лишиться на неделю подготовки (как минимум) следующих кандидатов в сборную Украины из "Динамо", "Александрии" и "Зари": Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Денис Бойко, Юрий Панькив, Александр Караваев, Артем Шабанов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Дмитрий Иванисеня, Николай Шапаренко и т.д.

В этой связи в УПЛ и поступило предложение об отмене матчей плей-офф, на что клубы Favbet Лиги высказались негативно.

В итоге было принято решение оставить в силе регламент проведения чемпионата Украины, но произвести его календарную корректировку - матчи плей-офф Лиги Европы сместить с 28 и 31 мая на 20 и 24 мая соответственно.