"Ворскла" объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Ворсклы" назначен Юрий Максимов, сообщается на официальном сайте полтавчан.

Последним местом работы Максимова был клуб "Кешля" из одноименного азербайджанского поселка, который он покинул прошлым летом. Под его руководством команда выиграла Кубок Азербайджана в сезоне 2017/18.

В Украине Максимов известен по работе с ЦСКА, "Оболонью", "Кривбассом" и донецким "Металлургом".

Позднее он возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".

На посту главного тренера "Ворсклы" Максимов сменил Виталия Косовского, который вчера был отправлен в отставку.

Отметим, Максимов является третьим наставником полтавчан за последние 8 месяцев.

По итогам 14 туров "зелено-белые" с восемью очками занимают последнее место в Favbet Лиге.

В первом матче под руководством Максимова "Ворскла" сыграет 23 ноября с "Днепром-1" на выезде.