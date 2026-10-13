У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено медзаклад

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У Хмельницькій області внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено медичний заклад. Четверо пацієнтів отримали незначні травми.

Їм надали необхідну допомогу, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. За його даними, загиблих немає.

«Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч», – сказав він.