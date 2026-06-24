Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах росіяни вдарили по АЗС. Поранено трьох людей

Рятувальники оперативно загасили пожежі. 

У Сумах росіяни вдарили по АЗС. Поранено трьох людей
Ліквідація наслідків удару по Сумах
Фото: ДСНС України

Російська армія 24 червня вдарила по околиці міста Суми. Загорілася територія АЗС, поранено трьох людей. 

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння і обстежили місце влучання, розповіли в ДСНС України. В.о. міського голови Артем Кобзар уточнив, що ворог завдав удару по Зарічному району.

Росія 24 червня вдарила по околиці Сум
Фото: ДСНС України в Telegram
Росія 24 червня вдарила по околиці Сум

Рятувальники ліквідували загоряння на АЗС після атаки
Фото: ДСНС України
Рятувальники ліквідували загоряння на АЗС після атаки

«За попередніми даними, внаслідок події постраждали троє цивільних осіб. Наразі вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу», – повідомив Кобзар.

  • Суми зазнають регулярних ворожих атак. Уночі росіяни вдарили по місту дроном «Молния». Днями ворог скинув на місто КАБи, поранень дістав чоловік 57 років. 
  • Вранці 24 червня у лікарні помер 60-річний поранений внаслідок удару авіабомбами. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies