Російська армія 24 червня вдарила по околиці міста Суми. Загорілася територія АЗС, поранено трьох людей.
Рятувальники ліквідували всі осередки горіння і обстежили місце влучання, розповіли в ДСНС України. В.о. міського голови Артем Кобзар уточнив, що ворог завдав удару по Зарічному району.
«За попередніми даними, внаслідок події постраждали троє цивільних осіб. Наразі вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу», – повідомив Кобзар.
- Суми зазнають регулярних ворожих атак. Уночі росіяни вдарили по місту дроном «Молния». Днями ворог скинув на місто КАБи, поранень дістав чоловік 57 років.
- Вранці 24 червня у лікарні помер 60-річний поранений внаслідок удару авіабомбами.