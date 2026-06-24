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Російська армія 24 червня вдарила по околиці міста Суми. Загорілася територія АЗС, поранено трьох людей.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння і обстежили місце влучання, розповіли в ДСНС України. В.о. міського голови Артем Кобзар уточнив, що ворог завдав удару по Зарічному району.

Фото: ДСНС України в Telegram Росія 24 червня вдарила по околиці Сум

Фото: ДСНС України Рятувальники ліквідували загоряння на АЗС після атаки

«За попередніми даними, внаслідок події постраждали троє цивільних осіб. Наразі вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу», – повідомив Кобзар.