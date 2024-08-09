Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Є загиблі і поранені (доповнено)

Росія посеред дня вдарила по супермаркету та пошті в Костянтинівці, повідомили в ОВА. Станом на 13:17 відомо вже про чотирьох загиблих, повідомив президент. Ще 24 людини поранені.
Рятувально-пошукова операція триває. Інформацію уточнюють.
Нова пошта повідомила, що під удар потрапило їхнє вантажне відділення. Співробітники живі.
За попередніми даними, частина посилок уціліла.
Констянтинівка. Влучання у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення Нової пошти.— Нова пошта (@NP_official_ua) August 9, 2024
Усі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення 😔
Попередньо – частина посилок вціліла.… pic.twitter.com/lddoX2ohR8
Учора в Костянтинівці росіяни вбили обстрілами двох цивільних громадян.