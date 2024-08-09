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Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Є загиблі і поранені (доповнено)

Удару завдали з артилерії. 

Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Є загиблі і поранені (доповнено)
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Росія посеред дня вдарила по супермаркету та пошті в Костянтинівці, повідомили в ОВА. Станом на 13:17 відомо вже про чотирьох загиблих, повідомив президент. Ще 24 людини поранені.

Рятувально-пошукова операція триває. Інформацію уточнюють.

Нова пошта повідомила, що під удар потрапило їхнє вантажне відділення. Співробітники живі.

За попередніми даними, частина посилок уціліла. 

Учора в Костянтинівці росіяни вбили обстрілами двох цивільних громадян. 

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