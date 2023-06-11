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ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині

У ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині
Фото: Скрін з відео

68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша повідомила про звільнення села Благодатне на Донеччині. 

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

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