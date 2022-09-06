Внаслідок обстрілу Харкова загинула жінка

Внаслідок ракетного обстрілу Індустріального району Харкова загинула жінка.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Відомо про два удари.
“В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки”, – йдеться у повідомленні.
У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла.
Від розльоту осколків спалахнув будинок, але, на щастя, без постраждалих.
Нагадаємо, 4 вересня під ворожий вогонь потрапили Холодногірський і Новобаварський райони Харкова, постраждали 2 людей.