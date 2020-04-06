По их словам, неизвестные уничтожили несколько плакатов.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Обновление 7 апреля. В полиции Киева опровергли информацию о повреждении выставки - экспонаты упали вследствие сильных порывов ветра.

На Майдане Незавимости ночью 6 апреля повредилась выставка "Век непокоренных" музея Революции Достоинства.

Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разных исторических периодах, сообщили на странице музея в Facebook.

"Неизвестные уничтожили несколько плакатов, которые рассказывают о революционных событиях. В проекте использованы фото из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Представители музея отметили, что "во времена сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева".

Музей подготовил заявление в полицию.

Напомним, что акты вандализма на Майдане Независимости происходили и ранее. В 2017 году на Аллее Небесной сотни у Майдана в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни. Он был задержан полицией.

При осквернении памятника он кричал, что это "за Донбасс". Позднее выяснилось, что задержанным являлся житель Севастополя Юрий Чеканов. Его арестовали на два месяца. Позднее Печерский районный суд Киева признал его виновным в хулиганстве и приговорил к четырем месяцам ареста за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.

В начале октября 2017 вандалы разрисовали майдановские граффити на Грушевского с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. На месте граффити появились три стилизованных изображения нардепа Вадима Рабиновича с надписью "За життя".

В октябре майдановские граффити на Грушевского нарисовали заново. Автор рисунков в этом участия не принимал.

В мае 2018 в Киеве на фасаде здания по улице Грушевского неизвестные повторно разрисовали восстановленные граффити времен Евромайдана.