Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"

С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и технический паспорт.

Правительство Украины с сегодняшнего дня запустило бета-версию приложения "Дія", созданного в рамках так называемого государства в смартфоне. С его помощью можно использовать электронные водительские права и техпаспорт, пишет "Украинская правда".

"Мы очень рады сообщить, что сегодня запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Дія", которое является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в приложении можно через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы и получать ответы.

"Это первый шаг, мы параллельно работаем над следующими услугами - электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев - и они ощутят масштабно первые этапы трансформации", - добавил министр.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на запуск бета-версии "Дії" ушло 100 дней.

Для регистрации в приложении нужно указать полное имя, операционную систему смартфона, номер телефона, адрес электронной почты, свой основной банк и документы - водительские права или техпаспорт.

Фото: team.diia.gov.ua Приложение "Дія"

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год не были предусмотрены средства на приложение и портал госуслуг "Дія".