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Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"

С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и технический паспорт. 

Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"
Фото: delfi.lt

Правительство Украины с сегодняшнего дня запустило бета-версию приложения "Дія", созданного в рамках так называемого государства в смартфоне. С его помощью можно использовать электронные водительские права и техпаспорт, пишет "Украинская правда"

"Мы очень рады сообщить, что сегодня запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Дія", которое является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По его словам, в приложении можно через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы и получать ответы. 

"Это первый шаг, мы параллельно работаем над следующими услугами - электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев - и они ощутят масштабно первые этапы трансформации", - добавил министр. 

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на запуск бета-версии "Дії" ушло 100 дней. 

Для регистрации в приложении нужно указать полное имя, операционную систему смартфона, номер телефона, адрес электронной почты, свой основной банк и документы - водительские права или техпаспорт.

Приложение &quot;Дія&quot;
Фото: team.diia.gov.ua
Приложение "Дія"

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год не были предусмотрены средства на приложение и портал госуслуг "Дія". 

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