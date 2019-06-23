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В харьковском госпитале скончался боец ВСУ, не приходя в сознание после ранения

Алексей Карлаш получил осколочные ранение головы 19 июня в зоне ООС.

В харьковском госпитале скончался боец ВСУ, не приходя в сознание после ранения
Алексей Карлаш
Фото: Олексій Бешуля\facebook

В харьковском военном госпитале после ранения в зоне ООС скончался боец ВСУ Алексей Карлаш. Об этом сообщил волонтер и сослуживец Олексей Бешуля на своей странице в Фейсбук.

"Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочные ранения в голову. Операция. Около десяти утра его не стало. Когда-то мы все увидимся снова", - написал волонтер.

Алексей Карлаш с позывным Карлсон - уроженец Богуслава Киевской области. 19 июня получил в зоне проведения операции Объединенных Сил осколочное ранение в голову.

Военнослужащего доставили в госпиталь в Харькове. Врачи сделали бойцу операцию, но спасти его не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Вчера сообщалось, что боец 24-й омбр погиб у Оленовки Донецкой области. Тело погибшего пока находится на территории противника.

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