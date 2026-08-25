ВАКС поновив засідання з обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій

Адвокат наголосив на тому, що Микитась намагався маніпулювати його підзахисною, і в розмовах з іншими людьми казав, що він її «замоложує».

Вищий антикорсуд відновив засідання з обрання запобіжного заходу колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Сторона обвинувачення просить для неї заставу в 150 млн гривень.

На засіданні 25 серпня виступає сторона захисту. Адвокат вважає, що інший підозрюваний, Максим Микитась, лестив Мудрій, а з розмов із іншими людьми ясно, що він її використовував.

Реклама

Також адвокат вважає, що заставна сума, про яку клопоче обвинувачення, не є обґрунтованою. Він додав, що лікар радив Мудрій госпіталізуватися, але вона відмовилася через судовий процес.

«Ми просимо відмовити в застосуванні такого запобіжного заходу з мотивів недоведеності прокурорм як ризиків, так і розміру застави», – сказав адвокат.

Після цього слово взяла Ірина Мудра. Вона розповіла свою біографію, сказала, що 20 років працювала в банках. На початку повномасштабної війни вона вивезла маленьку дитину за кордон, але погодилася на роботу в Мін'юсті і повернулася, аби, як стверджує Мудра, вести боротьбу з росіянами в юридичній площині. Після цього вона працювала над створенням Трибуналу для притягнення до відповідальності агресора. В 2024 році трибунал опинився під загрозою зриву, сказала Мудра. Тоді пропонувалося не судити Владіміра Путіна і заборонити виносити заочні вироки. Мудра сказала, що взяла справу в свої руки і вирушила на перемовини в Відень у вересні 2024. Її команда розібрала всі позиції кожної зі сторін, що виступали проти. Мудра зустрічалася з цими сторонами і переконала їх, додала вона.

«Сьогодні мене підозрюють у заволодінні чужим майном. Але все, що я робила ці роки, це майно повертала державі», – сказала Ірина Мудра.

Вона додала, що востаннє поверталася з відрядження в серпні цього року, тобто тоді, коли, за версією НАБУ, вже знала про розслідування проти неї. Мудра запевнила, що не має наміру тікати від слідства.

Вона також сказала, що близька їй людина записувала її на мікрофон. І саме це їй, за її словами інкримінують: те, що ця людина (Максим Микитась) говорила їй. Мудра зазначила, що Микитась 8 січня сказав, що залишив їй $4 млн.

«Я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні в банківській формі», – сказала Ірина Мудра.

Експосадовиця додала, що, на її жаль, вона не вміла розбиратися в людях.

Реклама

Вона не розуміє, чому слова Микитася сприймають на віру після всіх кримінальних справ проти нього. Мудра заперечила, що давала вказівки з заволодіння майном підприємствами.

Це вже третя спроба обрати запобіжний захід експосадовиці Офісу президента. Розгляд почали минулої п'ятниці, а продовжили вчора. Засідання 24 серпня уривалося через повітряну тривогу.

Підозра Ірині Мудрій

Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась і чинний народний депутат Вадим Столар та ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня. За даними слідства, вони забезпечили внесення застави в 150 мільйонів гривень за Германа Галущенка, підозрюваного в участі в злочинній організації, керівником якої слідство вважає Тимура Міндіча, та в легалізації коштів. Галущенко перебував під вартою з альтернативою застави в 200 мільйонів гривень з 17 лютого. Згодом йому зменшили суму застави до 150 мільйонів гривень. Саме ці кошти, як вважають у Національному антикорбюро, злочинна організація Микитася-Столара акумулювала і провела через державний «Сенс Банк» без фінмоніторингу в червні цього року, після чого Галущенко вийшов з-під варти.

Ця ж організація Микитася-Столара і за участі Ірини Мудрої, за версією НАБУ, займалася рейдерським захопленням підприємств і незаконною перереєстрацією їхньої нерухомості. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

Максим Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просить заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Германа Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.

Єлізарова відправили під варту з заставою в 20 млн грн. Дубовика відправили під варту з заставою 7 млн грн.