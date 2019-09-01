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Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и провел экскурсию Кабмином на самокате

Премьер-министр записал видеообращение к "будущим министрам".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинских школьников и студентов с началом учебного года и записал короткую видеоэкскурсию зданием Кабмина. Видео опубликовано на странице премьера в Фейсбук.

"Когда-то кто-то из вас тоже будет премьер-министром. На тот момент Украина будет сильной модерновой страной, с которой считаются в мире. А правительство будет работать в современном здании", - сказал Алексей Гончарук.

Он также провел короткую экскурсию Домом Правительства и показал, где работают украинские министры. Во время экскурсии он воспользовался самокатом, поскольку, по его словам, коридоры в здании очень длинные.

"В этом помещении министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы Украина была успешной, нам нужны умные и образованные граждане. Поэтому учитесь хорошо, а мы, украинское правительство, создадим вам все необходимые для этого условия", - добавил премьер.

35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым в истории Украины премьер-министром. За его кандидатуру 29 августа проголосовали 290 депутатов.

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