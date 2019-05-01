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Кремль опубликовал указ об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам

Кремль опубликовал указ об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам
Фото: omskregion.info

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев с Крыма и Донбасса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Упрощенный порядок будет распространяться на граждан Украины (и лиц без гражданства), которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.

Также гражданство России по упрощенному порядку смогут получить те граждане Украины, у которых есть временное разрешение на проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство участника программы по переселению в Россию, которые проживали на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

Накануне пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что упрощение порядка получения паспортов для жителей оккупированного Донбасса было принято, "чтобы обеспечить их действительными документами". До этого Путин вообще предложил ввести общее гражданство для Украины и Российской Федерации.

Напомним, весной 2014 года Россия оккупировала Крым, а затем захватила под свой контроль отдельные районы Донецкой и Луганской областей, продолжая вооруженную агрессию против Украины.

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