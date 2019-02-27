На Майдане в Киеве прошла акция "Украина, помни: Крым оккупирован"

Фото: Макс Требухов

Международное движение #LiberateCrimea при содействии Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского Ресурсного Центра, Либерально-демократической лиги Украины провели на Майдане Независимости в Киеве акцию ко дню крымского сопротивления российской оккупации "Украина, помни: Крым оккупирован". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая продолжается уже пять лет. В заложниках российских оккупантов остается крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, сотни тысяч украинских и жителей полуострова других национальностей, которые сохраняют верность Украинскому государству. Они сохраняют достоинство и ждут нашей с Вами помощи", - заявили организаторы акции.

Фото: Макс Требухов

Напомним, в феврале-марте 2014 года российские военные в Крыму захватил органы власти автономной республики и захватили полуостров, решение об аннексии Крыма одобрил Совет федерации.