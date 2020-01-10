Киевское метро за год перевезло 495 млн пассажиров

В 2018 году Киевский метрополитен перевез 495,3 млн пассажиров. Это примерно на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда пассажиропоток превысил 496 млн человек, сообщается на сайте предприятия.

Самой загруженной станцией столичного метро в 2019 году стал "Академгородок" (а не "Лесная", как в прошлом году) на красной ветке. За год ею воспользовались 21,3 млн человек.

Меньше всего пассажиров было на станции "Днепр" на этой же ветке - 938,6 тыс. пассажиров.

В целом красная ветка перевезла 203,2 млн человек.

Пассажиропоток на синей ветке составил 173,2 млн человек. Больше всего - на "Минской" (больше 17 млн), меньше всего - на "Почтовой площади" (4,9 млн).

Пассажиропоток на зеленой ветке составил 118,8 млн человек. Больше всего - на "Позняках" (14,8 млн) и "Лукьяновской" (14 млн), меньше всего - на "Красном хуторе" (1,8 млн). В 2018 году эту наименее загруженную ветку начали продлевать в сторону северо-западного массива Виноградарь.

Напомним, что в киевском метро за прошлый год зарегистрировали 806 преступлений. Самой "популярной" статьей были наркотики, на втором месте - кражи.