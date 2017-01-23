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Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ

Майкл Флинн пять раз созванивался с послом России после очередных санкций.

Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Майкл Флинн
Фото: nationalinterest.org

Контрразведка США проверила контакты советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами.

Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет WSJ, расследованием связей Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Они стремились "установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона".

Однако собеседники издания не смогли сказать точно, когда контрразведка начала расследование, выявила ли при этом какие-либо улики и продолжается ли оно сейчас.

Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, особенно 29 декабря, когда администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию. Кроме того, были изучены более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами.

О том, что Флинн пять раз созванивался с послом России 29 декабря, агентство Reuters сообщило 14 января. Как рассказали три источника агентства, звонки состоялись в период, после того как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил, что Россия не станет предпринимать ответных действий.

Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано. Тогда официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции не обсуждались.

Представители команды Трампа пояснили Reuters, что контакты между Флинном и Кисляком были нужны для организации телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным

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Тэги: США, Россия, санкции, Дональд Трамп

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