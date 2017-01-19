В Бразилии упал самолет с судьей Верховного суда на борту Никто из пассажиров не выжил.

У берегов города Парати в Бразилии упал самолет с четырьмя пассажирами, среди которых был судья Верховного суда Теори Заваски.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Oglobo.

Cин судьи подтвердил, что его отец был на борту самолета.

"Друзья, к сожалению, отец был в разбившемся самолете. Пожалуйста, помолитесь о чуде!", - написал он в Facebook.

На борту самолета также находился владелец отелей

Карлос Альберто Фильгейрас, который был другом Заваски.

Owner of luxury Emiliano hotel Carlos Alberto Filgueiras was also aboard, and owner of, the crashed plane. https://t.co/XsNYrhuDPa — Claire Rigby (@claire_rigby) 19 января 2017 г.

Согласно сообщению, авария произошла около 17:30 по Киеву. Отмечается, никто из пассажиров не выжил.

В настоящее время причины авиакатастрофы не известны.

Ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен труп исполнительницы хита "Ламбада".