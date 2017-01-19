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В Бразилии упал самолет с судьей Верховного суда на борту

Никто из пассажиров не выжил.

У берегов города Парати в Бразилии упал самолет с четырьмя пассажирами, среди которых был судья Верховного суда Теори Заваски.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Oglobo.

Cин судьи подтвердил, что его отец был на борту самолета.

"Друзья, к сожалению, отец был в разбившемся самолете. Пожалуйста, помолитесь о чуде!", - написал он в Facebook.

На борту самолета также находился владелец отелей

Карлос Альберто Фильгейрас, который был другом Заваски.

Согласно сообщению, авария произошла около 17:30 по Киеву. Отмечается, никто из пассажиров не выжил.

В настоящее время причины авиакатастрофы не известны.

Ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен труп исполнительницы хита "Ламбада".

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Тэги: Бразилия, авиакатастрофа

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