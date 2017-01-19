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Украина упоминается более чем в 11 тыс. рассекреченных документах ЦРУ

Документы частично отцензурены, но в ЦРУ уверяют, что правки незначительные.

Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива. По запросу "Украина" поиск на сайте выдает более чем 11 тысяч рассекреченных документов, сообщает Ain.ua.

Фото: ain.ua

В частности, документ за февраль 1954 года содержит отчет об условиях жизни на западе Украины в составе СССР и причины сопротивления украинцев вступлению в колхозные хозяйства.

Фото: ain.ua

Отмечается, что документы частично отцензурены, например, затерты имена респондентов, чьи истории и комментарии упоминаются в отчете. В ЦРУ уверяют, что это незначительные правки.

В архивах содержится еще немало интересного об Украине: политика, природные богатства, научные достижения, настроения населения в разные времена и в разных областях, военный потенциал в отдельных регионах. Некоторые из этих документов рассекречены только в январе 2017 года, а самые старые датированы 1940-ми, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что ЦРУ выложило в свободный доступ 12 млн страниц архивных документов, которые относятся к деятельности ведомства с 1940 по 1990 годы.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: США, Украина, ЦРУ

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