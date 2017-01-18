Джордж Буш-старший госпитализирован Причину госпитализации не назвали.

Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне.

Об этом сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на его представителя Жана Беккера.

Буш находится в Техасском медицинском центре.

Причину госпитализации не назвали. Состояние бывшего президента стабильно, с ним все в порядке, сказал Беккер. Ожидается, что его выпишут в ближайшие дни.

Reuters отмечает, что в последние разы Буш-старший дважды был госпитализирован в 2014 году из-за проблем с дыханием, а также в 2015 году - после травмы при падении.

В начале января представитель Буша сообщил, что экс-президент не приедет на инаугурацию Дональда Трампа из-за состояния здоровья.

Джорджу Бушу 92 года. Он был 41-м президентом США - занимал этот пост в 1989-1993 гг.

Напомним, что свое 90-летие Джордж Буш-старший отметил прыжком с парашютом.