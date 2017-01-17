Совместная статья Штайнмайера и Климкина: 25 лет дипломатических отношений между Германией и Украиной Главы МИД Украины и ФРГ заявили о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.

Климкин,Штайнмайер Фото: facebook.com/UkrBotBerlin

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовали статью по поводу 25 лет дипломатических отношений между Германией и Украиной.

Текст статьи публикует "Зеркало недели".

"Ровно 25 лет назад наши страны установили между собой дипломатические отношения. Этому предшествовали эпохальные политические изменения: воссоединение Германии, окончание холодной войны, развал Советского Союза, независимость Украины - в течение короткого времени старый ялтинский строй был преодолен, началось становление нового мирового порядка.

Длительная история немецко-украинских отношений началась еще задолго до падения Железного занавеса, основываясь на тысячелетних контактах, но она имела и темные страницы. Огромная война, начатая нацистской Германией, унесла жизни миллионов украинцев и принесла голод, горе и изгнание. Некоторые крупные битвы и по сей день носят названия украинских городов. Ужасы Бабьего Яра, совершенные 75 лет назад, и сейчас призывают нас делать все возможное, чтобы сохранить мирный европейский порядок.

Трудно представить себе, что после войны и вражды, насилия и варварства вновь может возникнуть партнерство и даже дружба между немцами и украинцами.

И обе стороны осознавали это, устанавливая 17 января 1992 года дипломатические отношения. Первые контакты еще имели много чего начального: после того, как в 1989 году в Киеве было основано Генеральное консульство Федеративной Республики Германии - сначала буквально с одним столом и несколькими стульями, уже 7 февралю 1992-го Германия, как вообще первое государство, открыла свое посольство в Украине. Затем в марте 1992 года состоялось открытие украинского посольства в Бонне.

Германия стала целью первого государственного визита первого президента Украины Леонида Кравчука. На приеме в честь киевского гостя Федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер напомнил о "различных политические, культурные, экономические и человеческие отношениях", на которые нужно опираться дальше, несмотря на темные фазы общей истории. А "сфер для плодотворного обмена и конструктивного сотрудничества" хватает. И уже тогда Вайцзеккер отметил: "На повестке дня стоит вопрос о будущем оформления отношений между Европейским Сообществом и Украиной".

Сейчас, через 25 лет, понятно: Украина принадлежит к Европе не только в географическом смысле! Наши народы объединяют общие ценности. Украинцы каждый раз выражали свое стремление к демократии и правовому государству, свободе и хорошему управлению - часто с европейским флагом в руках. Наша общая цель - и в дальнейшем приближать Украину к европейским и евроатлантическим структурам.

Наша общая цель заключается в том, чтобы вернуть мир в Украину. Мы работаем с большим рвением над тем, чтобы затяжной конфликт на Донбассе был улажен. Мы осуждаем аннексию Крыма, совершенную Россией с нарушением международного права. Также ее действиями на Донбассе был поставлен под сомнение наш европейский мирный порядок. В воплощении Минских договоренностей Германия и Франция как посредники в "нормандском процессе" делают решающий вклад в деэскалацию и стабилизацию.

Мы хотим, чтобы глубокие процессы реформирования в Украине имели успех. Европейская перспектива на будущее откроется для Украины только тогда, когда политика, общества и экономика будет модернизированы, преодолена коррупция и введена правовая безопасность для инвесторов. Этот путь нелегкий, иногда и болезненный. Но многие шаги уже сделаны, уже есть немало положительных достижений. Нас вдохновляет то, что гражданское общество в Украине стало важной составляющей политических процессов. Большая прозрачность и существенная трансформация укрепляют общественную сплоченность и надежность изменений.

Конечно, этот процесс должен еще не раз преодолеть неудачи - так, как и первые годы после воссоединения Германии тоже были нелегкими. Но уже сейчас глубинные реформы проявляют свой эффект и являются стимулом продолжать начатый путь. Объем немецкой помощи реформам в Украине беспрецедентный. Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину с большим энтузиазмом. Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом является мощным двигателем для реформ и модернизации. Принципиальное политическое решение принято, теперь уже скоро безвизовын путешествия в Европу станут вполне привычной вещью. Сотрудничество между Германией и Украиной усилилось также на экономическом, культурном и общественном уровнях.

Сегодня существуют партнерство и дружба между двумя нашими странами, глубину и интенсивность которых двадцать пять лет назад, не говоря уже о 75 годах, никто не мог себе представить, а мог только мечтать об этом. Многочисленные побратимские связи между городами, открытие Немецко-украинской промышленно-торговой палаты в Киеве в октябре 2016 года и Год немецкого и украинского языка в 2017/2018 учебном году являются лишь несколькими из многих примеров глубины и разнообразия наших взаимоотношений.