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Португалия пожаловалась на Испанию из-за радиоактивных отходов у границы

Около 200 человек провели акцию протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.

Португалия пожаловалась на Испанию из-за радиоактивных отходов у границы
Архив
Фото: greenopolis.com

Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле границы без оценки воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщает The Local.

Согласно жалобе Лиссабона, Мадрид нарушил директиву ЕС, обязывающую государства начать консультации относительно потенциального трансграничного воздействия на окружающую среду.

Соответствующая жалоба была подана в Брюссель в понедельник, 16 января.

Также сообщается, что в день подачи жалобы около 200 человек присоединились к акции протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.

Как отмечается, прибегнуть к такому шагу Португалию заставило решение правительства Испании, принятое в конце декабря, о разрешении на строительство склада ядерных отходов на АЭС Альмадридмарас в центрально-западной Испании, расположенного примерно в 100 км от границы с Португалией.

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Тэги: Испания, радиоактивные отходы, Португалия

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