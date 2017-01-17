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Чиновник в администрации Трампа отказалась от должности из-за плагиата

Монике Кроули была предложена должность старшего директора по стратегическим коммуникациям для Совета национальной безопасности США.

Чиновник в администрации Трампа отказалась от должности из-за плагиата
Моника Кроули
Фото: EPA/UPG

Консервативный автор и телеведущая Моника Кроули (Monica Crowley) отказалась от своего назначения на высокую должность в отделе стратегических коммуникаций в новой администрации избранного президента США Дональда Трампа после разоблачения плагиата.

Об этом сообщает CNN.

"Многочисленные случаи плагиата были выявлены в книге Кроули за 2012 год, в колонках, опубликованных в The Washington Times, и в докторской диссертации, которую она защитила в Колумбийском университете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кроули была предложена должность старшего директора по стратегическим коммуникациям для Совета национальной безопасности США в администрации Трампа.

"После продолжительных размышлений я решила остаться в Нью-Йорке, чтобы найти другие возможности и не буду занимать позицию в новой администрации", - сказала Кроули в своем заявлении The Times.

Она отметила, что высоко ценит предложение стать частью команды избранного президента Трампа.

"Я буду продолжать с энтузиазмом поддерживать его и его программу по возрождению Америки", - добавила Кроули.

Как сообщалось накануне, число собирающихся бойкотировать инаугурацию Трампа конгрессменов возросло до 26. Сама инаугурация состоится уже в эту пятницу, 20 января. 

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Тэги: США, Плагиат, Дональд Трамп

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