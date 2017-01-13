​Может ли Беларусь стать следующей целью Путина Приходится констатировать: соседняя Беларусь находится в повышенной «зоне риска», особенно подходя Владимиру Путину для проведения очередной «маленькой победоносной войны». Вадим Довнар , журналист

Фото: EPA/UPG Российские военные на базе в Сирии

Факт российской агрессии против Украины, участие РФ в сирийской войне не только заставили заинтересованных наблюдателей пересмотреть свое отношение ко второй чеченской кампании и российско-грузинской войне 2008 года. А также не исключать того, что какая-то территория станет для хозяина Кремля следующей мишенью.

Приходится констатировать: соседняя Беларусь находится в повышенной «зоне риска», особенно подходя Владимиру Путину для проведения «маленькой победоносной войны».

Напомним, что в настоящее время наблюдается чрезвычайное обострение отношений между Москвой и Минском, Лукашенко пописал указ о легализации в Беларуси войск специального назначения, а Минобороны РФ планирует в этом году поставить на территорию РБ более 4 тыс. вагонов с военной техникой. Поэтому для гипотетического свержения Александра Лукашенко и/или оккупации Беларуси никаких зримых препятствий нет. Во многом ситуация с возможностью захвата белорусской территории напоминает условия, при которых произошла аннексия Крыма. Конечно, с поправкой на то, что в феврале 2014 года речь шла все-таки о поглощении отдельного региона, а не всего суверенного де-юре государства.

Фото: EPA/UPG

Целесообразен небольшой экскурс в историю. Летом 1994 года депутат Верховного Совета Беларуси Александр Лукашенко был избран на должность президента, декларируя готовность «на коленях ползти в Москву». Потому первыми же его действиями на высшем посту стали смена государственной национальной символики на псевдобелоруссские атрибуты, введение государственного двуязычия (де-факто русского языка в качестве единственного официального) сворачивание программы белорусизации, соучастие в создании «Союзного государства России и Беларуси». В последствии, установив в Беларуси авторитарный режим, Лукашенко вступил во все интеграционные объединения с РФ. Есть все основания считать, что до 1999 года (до момента прихода к власти в России Владимира Путина) белорусский правитель надеялся стать главой объединенного государства. К этому моменту Лукашенко максимально закрутил гайки у себя в стране, зарекомендовав себя в мире, как непримиримый борец с демократическими свободами. Все попытки наладить отношения с Западом, горшки с которым были побиты в первые же годы нахождения Александра Григорьевича у власти, заканчивались неудачей, как только вставал вопрос об этой самой власти. Каждая реинкарнация контактов между Минском и странами ЕС натыкалась на посадки белорусских оппозиционеров и жестокие разгоны спецназом недовольных.

Фото: EPA/UPG Беларусский ОМОН арестовывает демонстранта во время антиправительственного митинга в Минске, 19 апреля 2002 года.

И хотя Лукашенко так и не удалось перебраться в Кремль, но позиция хотя и капризной, но марионетки позволяла ему все эти годы худо-бедно сохранять свой режим во многом за счет Москвы. Правда, с 2008 года схема «нефть в обмен на поцелуи» начала давать сбои, по большому счету руководство двух стран все устраивало. Пока 3 года назад не случилась оккупация Россией Крыма и агрессия на востоке нашей страны. Попытки белорусского руководства дружить и с Белокаменной, и с Киевом стали откровенно раздражать Путина. Тем более, что при этом Лукашенко своих аппетитов не умерил, а ресурсы Кремля стали резко сокращаться. В итоге в СМИ двух стран в открытую заговорили о смещении многолетнего белорусского диктатора и/или «юридической» оккупации Беларуси.

В каком же состоянии встретила новый 2017 год последняя?

На территории РБ свободно работают и распространяются российские СМИ. В идеологии центровые места занимают «братство с Россией» и культ так называемой Великой Отечественной войны.

Конечно же, данное обстоятельство не может не отражаться на общественном мнении. Так весной 2014 года, по данным зарегистрированного в Литве НИСЭПИ, вторжение России в украинский Крым воспринимали как «империалистический захват, оккупацию» 27% опрошенных белорусов. В то время как 62% были уверены, что наблюдают «возвращение России русских земель, восстановление исторической справедливости». В 2015-м воспринимали Россию как реального и потенциального агрессора лишь около 30% белорусов. Примерно 13% из них утверждали, что при необходимости готовы взять в руки оружие. Понятно, что ожидать от них серьезного сопротивления вряд ли приходится. Если продолжать аналогию с Крымом, то белорусские патриоты в РБ – это как крымские татары на полуострове.

Фото: EPA/UPG Митинг оппозиции в Минске, 10 октября 2015.

При этом руководящие должности в армии и КГБ занимают либо выходцы из России, либо выпускники российских же военных вузов. Опыта ведения военных или контразведовательной деятельности они большого (за исключением неофициальных командировок) они не имеют. Два десятилетия белорусских силовиков – это в основном политический сыск.

В Беларуси наблюдается серьезный экономический кризис, в ходе которого многие уезжают на работу в РФ, которая большинству белорусов кажется намного более зажиточной страной. Как и Путин, находящийся при власти меньше, чем Лукашенко, кажется многим местным обывателем привлекательнее своего «сукиного сына».

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Кремле, 03 марта 2015.

Да, обыватель, как правило, в общественной жизни пассивен. Но, во-первых, тем проще для потенциального агрессора. Во-вторых, белорусские патриоты окажутся перед нелегким выбором: ненавистный Лукашенко и видимость независимости своей страны или лишение даже формального суверенитета с заменой первого лица.

Добавьте сюда то обстоятельство, что в отличие от Украины, Беларусь не сильно разделена культурно и ментально, и ей не присущ внутренний сепаратизм регионов и – перед вами привлекательный кусок земли, который сложно не взять.

И именно на такую перспективу вот уже несколько месяцев прозрачно намекают российские СМИ уровнем от черносотенных до федеральных. А уж придумать кого и от кого «спасать» для российского агитпропа никого труда никогда не составляло.

Что же касается того, как в случае оккупации Беларуси реагировать Украине, то многое будет зависеть от того, какие формы гибридности будут задействованы Россией в противостоянии с Лукашенко. При этом стоит отметить, что и в смысле взаимной торговли, и в инвестировании, и в сотрудничестве в ВПК наша страна больше заинтересована в РБ, нежели последняя в нас. И если теоретически можно будет отказаться от цифр товарооборота, спорить о количестве вложенных средств в международных судах, то без сотрудничества в нефтегазовой сфере с Беларусью украинская «труба» может просто превратиться в кусок железа. А вот то, что представляется бесспорным, так это необходимость укрепления украино-белорусской границы и готовность «закрыть» ее в любой момент.