Трамп признал кибервмешательство России в выборы в США Избранный президент назвал расположение Путина к нему "активом" для США.

Фото: EPA/UPG

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.

Об этом он заявил в среду, 11 января, на первой после выборов пресс-конфереции, передает DW.

"Я считаю, это была Россия", - сказал Трамп, добавив, что кибератаки на США осуществляют и другие государства.

На прошлой неделе, после встречи с руководителями спецслужб США, Трамп все еще выражал сомнения в данных разведки.

70-летний бизнесмен также заявил, что это доказывает то, что у россиян нет компромата на него, иначе, по его мнению, он был бы опубликован вместе с негативными для экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон документами.

Трамп также считает, что расположение российского президента Владимира Путина к нему может быть "активом" для США. Впрочем, добавил магнат, есть высокие шансы на то, что он не подружится с Путиным.

Ранее

Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась его шантажировать.