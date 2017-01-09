В Анкаре полиция разогнала митинг против расширения полномочий Эрдогана Сегодня парламент Турции начнет рассмотрение предложенных изменений в конституцию.

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В Анкаре полиция водометами и слезоточивым газом разогнала забастовку против изменений в конституцию Турции, которые будут предусматривать предоставление президенту республики расширенных полномочий.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Одними из организаторов митинга были Республиканская народная партия (CHP), а также несколько неправительственных организаций и адвокатских объединений.

Позже в понедельник парламент Турции начнет рассмотрение предложенных изменений в конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента.

По нынешним положениям Конституции Турция является парламентско-президентской республикой. Однако со времени введения в стране чрезвычайного положения после неудачного переворота в июле 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил расширенные полномочия через принятие декретов.

Как сообщалось ранее, проект конституционной реформы потенциально позволит Эрдогану остаться у власти до 2029 года.