Стрелок специально прибыл в аэропорт во Флориде для атаки
Мотивов совершения нападения пока не установлено.
Подозреваемый в вооруженной атаке в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида Эстебан Сантьяго специально выбрал это место для нападения.
Об этом заявил спецагент ФБР в Майами Джордж Пиро, передает Reuters.
По его словам, подозреваемый согласился сотрудничать со следователями во время допроса, который длился несколько часов.
Телеканал CNN сообщает, что подозреваемый прибыл в аэропорт "специально для совершения этой ужасной атаки". Пиро заявил, что пока не установлено каких-либо мотивов совершения нападения.
В ФБР продолжают рассматривать разные версии, в том числе и террористическую.
В результате стрельбы 6 января в аэропорту города Форт-Лодердейл погибли пять человек, еще 45 получили ранения. В атаке подозревается 26-летний ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго. Стрелок был задержан.