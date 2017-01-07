Стрелок специально прибыл в аэропорт во Флориде для атаки Мотивов совершения нападения пока не установлено.

Фото: cnn.com

Подозреваемый в вооруженной атаке в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида Эстебан Сантьяго специально выбрал это место для нападения.

Об этом заявил спецагент ФБР в Майами Джордж Пиро, передает Reuters.

По его словам, подозреваемый согласился сотрудничать со следователями во время допроса, который длился несколько часов.

Телеканал CNN сообщает, что подозреваемый прибыл в аэропорт "специально для совершения этой ужасной атаки". Пиро заявил, что пока не установлено каких-либо мотивов совершения нападения.

В ФБР продолжают рассматривать разные версии, в том числе и террористическую.

В результате стрельбы 6 января в аэропорту города Форт-Лодердейл погибли пять человек, еще 45 получили ранения. В атаке подозревается 26-летний ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго. Стрелок был задержан.