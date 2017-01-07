Турция согласилась вывести войска из Ирака Ряд иракских регионов Турция считает исторически своими.

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Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил о достижении соглашения с Турцией по выводу турецких сил из Башики, города к северу от Мосула.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.

Абади провел встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде. В эфире также говорилось, что Турция пообещала "уважать суверенитет Ирака", а Анкара и Багдад договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Турция перебросила своих солдат в Башику 5 декабря 2015 года. Reuters сообщал о 150 турецких военных и 20 единицах бронетехники. Ирак обратился в Совет Безопасности ООН с требованием немедленного вывода войск Турции с территории страны, заявляя о нарушении международного права. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда назвал жалобу Ирака в ООН "нечестным шагом".

Ряд иракских регионов Турция считает исторически своими.