Власти Сербии создали армию интернет-троллей Зарплата "бойцов" - от 370 евро.

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Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии, пишет DW.

Cербское издание Newsweek взяло интервью у девушки, которая утверждает, что была одним из "бойцов" армии интернет-троллей. Эту армию использует в своих целях правящая Сербская прогрессивная партия и ее лидер, глава правительства Александр Вучич.

Тролли маскируются под обычных граждан на форумах, в социальных сетях и в комментариях к статьям, восхваляют там правительство и демонизируют инакомыслящих.

Отряды троллей, по словам девушки, существуют во многих городах, офисы спрятаны от посторонних глаз, работа сотрудников организована по сменам, за ними следят надсмотрщики. Зарплата "бойцов" - от 370 евро, что соответствует и даже превышает среднюю заработную плату в стране.

Популярный глава правительства Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия пришли к власти пять лет назад и с тех пор одерживают убедительные победы на выборах. У этого политика из Белграда также есть богатый опыт, накопленный в 1990-е.

В последние годы режима Милошевича, когда еще бушевала война в Косово, на тот момент воинственный националист Вучич был министром информации. То, чем он занимался, многие называли пропагандой и цензурой. После триумфального возвращения на политическую сцену Вучич со своей новой партией позиционирует себя как проевропейского политика, который изменился и готов день и ночь работать ради будущего своего народа.

Но критики сербского премьера обвиняют его в авторитарном стиле правления, раздаче постов своим верным сторонникам и тотальном контроле медийного пространства.