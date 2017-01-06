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В Турции задержали 18 человек в связи с терактом в Измире

Турецкие власти подозревают в осуществлении теракта группировку РПК.

В Турции задержали 18 человек в связи с терактом в Измире
Теракт в Измире
Фото: twitter.com/mfa_ukraine

После взрыва и перестрелки у суда в Измире были задержаны 18 человек.

Об этом сообщил глава Минюста Турции Бекир Боздаг, передает агентство Рейтер.

По совам Боздага, Анкара убеждена, что взрыв устроили боевики "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Взрывы и стрельба у суда в Измире произошли 5 января. Сперва перед зданием подорвали автомобиль, а затем в него ворвались вооруженные люди. Они были вооружены автоматами и гранатами.

Двое нападавших были убиты полицейскими, 11 человек получили ранения. Власти Турции после взрыва высказывали предположение, что боевики могли планировать более масштабную атаку.

Среди пострадавших в результате теракта в Измире украинцев нет.

В 2013 году Анкара и РПК заключили соглашение о прекращении огня. Этому предшествовало вооруженное восстание РПК, продолжавшееся с 1984 года. Жертвами конфликта стали свыше 40 тыс. человек.

Как известно, РПК возобновила вооруженную кампанию в Турции в июле 2015 года. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды. С тех пор более 300 гражданских лиц и около 800 сотрудников службы безопасности были убиты. Около 8000 боевиков РПК были убиты или задержаны.

В сентябре лидер РПК пообещал прекратить турецко-курдский конфликт за полгода.

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Тэги: Турция, теракты, борьба с терроризмом, "Рабочая партия Курдистана"
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