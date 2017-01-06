Минобороны РФ объявило о начале сокращения группировки в Сирии В ближайшее время зону конфликта покинет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: krasvozduh.ru

Минобороны России приступило к сокращению группировки в Сирии по поручению российского президента Владимира Путина.

Об этом объявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает "Интерфакс".

В ближайшее время территорию у побережья Сирия покинет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и другие сопровождающие их корабли. "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", - заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - также крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - новейшие истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33, сообщал ранее "Интерфакс". Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили боевые вертолеты Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор").

Напомним, что 15 ноября авиация с "Адмирала Кузнецова" начала бомбить Сирию. А днем ранее российский истребитель с "Адмирала Кузнецова" упал в море.