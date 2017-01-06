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Беларусь повысила тарифы на транспортировку российской нефти

Уровень тарифов Беларусь утвердила в одностороннем порядке.

Беларусь повысила тарифы на транспортировку российской нефти
Фото: freesmi.by

Тарифы на прокачку нефти через две белорусские ветки трубопровода "Дружба", ведущего из России в Европу, вырастут с 1 февраля примерно на 7,7 процента, передает Немецкая волна.

При этом в России ожидали, что тариф вырастет максимум на 5,8 %, а в Беларуси хотели увеличить его на 20,5%. Последний раз белорусская сторона поднимала тарифы 1 февраля 2016 года. Тогда они были повышены на 10%.

Речь идет о трубопроводе "Дружба", который в Беларуси разделяется на две ветки. Северная ведет через Польшу в Германию (оператор - госкомпания "Полоцктранснефть Дружба"), южная - через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию ("Гомельтранснефть Дружба").

Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России пока не удалось согласовать на год вперед тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на белорусской территории. С 1 февраля Минск увеличит транзитный тариф в одностороннем порядке, говорится в постановлении МАРТ, опубликованном в четверг, 5 января. Новый тариф будет действовать два месяца.

В сентябре Россия и Беларусь не смогли договориться о цене на газ. Разногласия сторон возникли в начале года. Тогда премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить $80, а не $132 (действующая цена для Беларуси). Долг за поставленный российский газ за первое полугодие составляет более $270 млн.

10 октября президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь урегулировали спор в нефтегазовой сфере.

В начале января сообщалось, что в Беларуси открыли новое нефтяное месторождение. Всего в Беларуси в настоящее время действует около 65 нефтяных месторождений.

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Тэги: Россия, нефть, Беларусь, нефтепровод Дружба
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