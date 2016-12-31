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В Багдаде произошло два взрыва, погибли не менее 25 человек

Одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

В Багдаде произошло два взрыва, погибли не менее 25 человек
Архивное фото. Последствия теракта в Багдаде (3 июля 2016 года)
Фото: EPA/UPG

В субботу утром в центре Багдада (Ирак) произошло два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения, пишет Reuters.

Оба взрыва прогремели на многолюдном рынке в районе Синак. Одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

Ответственность за взрывы в Ираке, как правило, берет на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ), которая контролирует часть территорий в стране. Сейчас ведутся бои за город Мосул, который является последним крупным оплотом ИГИЛ в Ираке.

В ноябре жертвами боевых действий и терактов в Ираке стали свыше 920 гражданских лиц и более 1950 силовиков.

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Тэги: Ирак, взрыв, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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