В Багдаде произошло два взрыва, погибли не менее 25 человек Одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

Архивное фото. Последствия теракта в Багдаде (3 июля 2016 года) Фото: EPA/UPG

В субботу утром в центре Багдада (Ирак) произошло два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения, пишет Reuters.

Оба взрыва прогремели на многолюдном рынке в районе Синак. Одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

Ответственность за взрывы в Ираке, как правило, берет на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ), которая контролирует часть территорий в стране. Сейчас ведутся бои за город Мосул, который является последним крупным оплотом ИГИЛ в Ираке.

В ноябре жертвами боевых действий и терактов в Ираке стали свыше 920 гражданских лиц и более 1950 силовиков.