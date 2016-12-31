​Боснийский сценарий для Украины Спустя более чем два десятилетия после достижения Дейтонских соглашений и окончания войны в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о возможном проведении во второй половине 2017 года референдума о независимости Республики Сербской - одной из составных частей Боснийской федерации. Виталий Портников , журналіст

Фото: euronews.com

Опыт Боснии и Герцеговины весьма поучителен для Украины. Конфликт в этой республике вполне можно охарактеризовать как гражданский - между собой воевали представители различных этнических групп, населяющих Боснию и Герцеговину. Но на самом деле правительство в Сараево в качестве главного своего оппонента имело не лидеров боснийских сербов - беспощадных "мясников"Радована Караджича и Ратко Младича, а руководство соседней Сербии во главе с одиозным шовинистом Слободаном Милошевичем.

Милошевич относился к Боснии как Путин - к Украине. Он считал, что эта республика не имеет никакого права на существование в качестве независимого государства, мечтал о ее оккупации или, в крайнем случае, о разделе территории между Сербией и Хорватией. Боснийские мусульмане в расчёт не принимались - именно они стали объектом варварских этнических чисток, сравнимых с недавними преступлениями России в Алеппо.

Логика мирного процесса в Боснии предусматривала учёт интересов противоборствующих сторон. Фактически западные демократии согласились с результатами этнических чисток, устроенных сербами. На территории, с которой были изгнаны мусульмане и хорваты, была провозглашена Республика Сербская. Мусульмане и хорваты договорились между собой и создали совместную федерацию. Эта Федерация вошла с Республикой Сербской в единое государство.

Понятно, что ни о какой жизнеспособности нового образования говорить не приходилось. На протяжении последних двух десятилетий боснийские сербы занимались исключительно тем, что блокировали развитие единого государства. Босния и Герцеговина - одна из самых бедных стран Европы, коррупция в высших эшелонах власти достигла беспрецедентных масштабов. О европейской и евроатлантических перспективах Боснии говорить не приходится, в то время, как соседняя Хорватия давно уже и в НАТО, и в ЕС и даже Сербия готовится к переговорам по членству.

Можно было бы сказать, что это и есть плата за сохранение единого государства. Но, простите, этот тезис не выдерживает никакой критики. Вообще никакой. За эти два десятилетия Босния и Герцеговина так и не стала единым государством. Мусульмане и хорваты жили своей жизнью, сербы - своей. Для мусульман главным днем в истории страны остаётся день провозглашения независимости единой и неделимой Боснии и Герцеговины. Для боснийских сербов это - день сецессии. День, когда была провозглашена независимая Республика Сербская. В уходящем году тот же Милорад Додик провел на территории своей республики референдум, практически все участники которого высказались за празднование Дня Республики 9 января, в день отделения от Боснии - несмотря на то, что против этого праздника выступали в Сараево.

Приободрённый полученным результатом, Додик решил провести уже полноценный референдум о независимости. Да, международное сообщество может не признать его результатов. Но возникает вопрос - а что это изменит? Если боснийские сербы не хотят жить в едином государстве с мусульманами и хорватами Боснии - и практически не живут?

Это очень хороший урок для Киева. Можно добиться устранения из политической жизни оккупированных Россией районов Донбасса Захарченко и Плотницкого - как Босния добилась устранения Караджича и Младича. Можно получить контроль над границей - Босния и Герцеговина свою границу контролирует. Можно провести выборы, которые позволят избрать в местные органы власти оккупированных территорий людей, у которых не будет крови на руках.

Но если Донбасс получит некий особый статус в составе единой Украины, если Москва сохранит идеологический контроль над территорией, если жители "отдельных районов" будут продолжать существовать в мире эклектичной смеси коммунистической и шовинистической "теории и практики", составляющей мироощущение россиян, то единственной функцией этого самостоятельного Донбасса будет тормозить наше развитие. Они и сами жить не будут - и нам не дадут, как это делают двадцать лет боснийские сербы со своими соседями по стране.

И не нужно успокаивать себя тем, что боснийские сербы - это все же этнос, а на Донбассе живут "такие же самые"украинцы, как и мы с вами. Боснийские сербы прежде всего - политическая нация, находящаяся в системе ценностей наиболее шовинистических сил соседней Сербии и реакционеров из Сербской православной церкви. И жители Донбасса в случае получения ими особого статуса и продолжения существования в мире Московского телевидения и пророссийских политических сил тоже будут находиться в системе ценностей наиболее шовинистических сил соседней России и реакционеров из Русской православной церкви. Будет ровно то же самое. Годы торможения нашего развития - а потом референдум о "независимости"и присоединение к России. Хорошо, если не с какими-нибудь еще районами Донбасса. Потому что они обязательно будут заниматься пропагандой в соседних районах - та роскошь, которой боснийские сербы именно по этническим соображениям были лишены.

Минские соглашения были заключены нами для того, чтобы остановить военную агрессию путинского режима и дать возможность Западу сохранить санкции против России. И в этом смысле Минские соглашения - надёжный инструмент, я надеюсь, что уже в 2017 году Резервный фонд РФ будет полностью исчерпан, а дальше будет ещё хуже.

Но если Минские соглашения будут действительно выполнены, нам уже совершенно не важно будет, что там произойдёт с Россией и Путиным. Мы превратимся в классического "больного человека Европы", страну без перспектив, без инвестиций, страну, вторую Боснию. И пока не избавимся от гангрены - будем бедным коррумпированным государством "третьего мира", которым будут управлять популисты. Вот что нас всех ждет, если мы вдруг решим, что Минские соглашения - это действительно компромисс.

Если вы мне не верите - просто слетайте в Баня-Луку и Сараево. Все увидите сами.