Как события в Украине повлияли на украинскую диаспору России Сокращение количества украинцев России на миллион в течение 8 лет свидетельствует о необратимых процессах разрушения украинской диаспоры в Российской Федерации. Главными факторами этого разрушения стали ассимиляция, а также административно-правовое давление на украинцев со стороны российских государственных структур РФ. Виктор Гиржов

Фото: EPA/UPG

Украинская диаспора ─ явление достаточно многосложное. В частности, существует условное разделение на восточную и западную диаспоры, которые формировались в различных исторических контекстах и имеют некоторые особенности современного функционирования. Среди восточных украинских диаспор наиболее многочисленной является российская, одновременно, она же – самая большая в мире. Однако, на пути сохранения своей национальной идентичности украинские организации Российской Федерации постоянно сталкиваются со многими негативными тенденциями и сегодня следует откровенно признать: украинская диаспора России переживает глубинный кризис.

Украинцев в РФ (по итогам переписи 2010 года) насчитывается 1 млн 930 тыс., а было 2 млн. 940 тыс. (по итогам переписи 2002 года). То есть, это граждане России, которые сознательно идентифицируют себя как этнические украинцы. На самом деле, их в разы больше. Они ─ третья по численности этническая группа (после русских и татар), и второй по численности этнос, не имеющий своей собственной территориальной автономии в РФ. Кроме того, здесь постоянно находятся около 2 млн. трудовых мигрантов. Сокращение в течение восьми лет на миллион количества украинцев, свидетельствует о необратимых процессах ассимиляции, разрушения украинской диаспоры в России.

Ассимиляция ─ главный враг национальной идентичности, и украинцам России намного тяжелее с ней бороться, нежели их собратьям, проживающим в других странах (прежде всего западных), ведь там они преимущественно общаются на родном языке, объединяются вокруг своих церквей; украинские общины более закрыты, а следовательно, менее подвержены ассимиляции. В РФ ─ все с точностью до наоборот.

Причин, которые привели к нынешнему кризису, несколько.

Первая: традиционное отношение российских властей к украинскому вопросу ─ все остается как и сто, и двести лет назад.

Вторая: сложные украинско-российские межгосударственные отношения и как итог ─ военная агрессия России против Украины в виде «гибридной войны».

Фото: EPA/UPG

Третья: ментальная неоднородность украинцев России и существующих здесь организаций.

Четвертая: недостаточная поддержка украинским государством общественных объединений украинцев РФ в отстаивании ими интересов, направленных на сохранение национальной самобытности, чего требует Конституция государства.

Итог ─ ликвидация Верховным судом РФ обеих общероссийских общественных организаций: Объединения украинцев России (ОУР) в 2012 году и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) двумя годами раньше, а также создание Кремлем вместо последней ─ псевдоукраинской автономии с одноименным названием, но далеким по духу от всего украинского. А созданной в мае 2012 года вместо ОУР новой Общероссийской общественной организации «Украинский Конгресс России» (УКР) Минюст дважды отказал в регистрации.

«Зачистка» украинского движения в РФ на этом не закончилась: совсем недавно российские власти внесли в так называемый "патриотический стоп-лист нежелательных организаций" (иностранных агентов!) обе мировые диаспорные надстройки ─ Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) и Украинский Всемирный Координационный Совет (УВКС). Это поставило под угрозу деятельность пяти региональных общественных организаций России, три года назад принятых в состав ВКУ.

Антиукраинская риторика в РФ значительно усилилась после Революции достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Руководители и известные активисты украинского движения в РФ сегодня находятся под постоянным наблюдением спецслужб, со многими из них проводятся «профилактические беседы», осуществляется прослушивание телефонных разговоров, люстрация почты и т.п.

Не всем под силу выдержать подобное психологическое давление: заявление о сложении полномочий сопредседателя Региональной общественной организации «Украинцы Москвы» написала Виктория Скопенко, вслед за ней из состава Совета этого объединения вышло еще несколько человек. Их можно понять: у каждого ─ семья, работа и все можно потерять в одночасье.

Фото: А.Овсянникова Директор Владимир Мельниченко вручает грамоту художественному руководителю Украинской народной хоровой капеллы Виктории Скопенко в Культурном центре Украины в Москве, 2013 г.

Именно так произошло с руководителем другой региональной украинской общественной организации и народного хора из города Хабаровска Натальей Романенко. После посещения Евромайдана и положительных высказываний в его поддержку в соцсетях, на женщину посыпались беды одна за другой: ее уволили с работы, забрали помещение, где на протяжении многих лет проходили репетиции хора, коллектив перестали приглашать на фестивали национальных культур, постоянным участником которых всегда был этот интересный и самобытный хор. На украинскую активистку завели дело в прокуратуре, обвиняя в присвоении денег, а местные украинофобы даже совершили на нее нападение, облив зеленкой новую одежду.

Последние сообщения от Натальи также невеселые: работы нет, из очереди на улучшение жилищных условий ее сняли вместе с детьми, появились другие проблемы. Но женщина держится, борется за свое достоинство ─ ее поддерживают дети, друзья, единомышленники из организации, хоровики. Она настоящий боец, патриот Украины, а таким в России всегда жилось нелегко, сегодня же ─ и подавно.

Фото: Фейсбук Н.Романенко Наталя Романенко (по центру) и ее хор в г.Хабаровск (РФ)

Не миновала подобная чаша и автора этих строк - в ночь с 13 на 14 октября 2015 Виктора Гиржова сняли с поезда Киев-Москва российскими пограничниками на пункте пропуска Брянск-Орловский и вручили постановление ФСБ о запрете въезда на территорию РФ сроком на 5 лет, и инкриминировали едва ли не террористическую деятельность, направленную против россиян и российского государства. Наиболее вероятная причина депортации довольно прозаична ─ отстаивание интересов Украины во время политических ток-шоу на центральных телевизионных каналах и участие в подготовке открытых заявлений, в которых украинские организации осуждали действия российских властей, направленные против Украины.

Фото: Фейсбук автора Виктор Гиржов на российском телевидении защищал позицию Украины

Другой руководитель местной украинской общины в Сибири Владимир П., который ведет большую работу по сохранению и развитию украинской культуры, традиций, духовности в этом важном регионе ( в экономическом развитии которого принимали участие миллионы украинцев), опасаясь преследований принимает участие в форумах, которые проводят обе диаспорные надстройки ─ УВКС и ВКУ, тайно, не регистрируясь, избегая фотосессий. Это еще раз свидетельствует об отношении российских властей к правам нацменьшинств в РФ, прав и свобод своих сограждан, нарушении соответствующих международных конвенций и российской Конституции.

Сегодня в РФ не существует ни одной общероссийской газеты для украинцев, отсутствуют радио- и телевизионные передачи, а диаспорные СМИ не имеют надежных источников финансирования. Портал «Украинцы России», который просуществовал шесть лет, из-за отсутствия необходимых средств на его содержание, прекратил свою работу.

До сих пор не сложилось системы украинской образовательной работы в России, здесь нет ни одной полноформатной украинской школы или дошкольного детского учреждения, а попытка украинской общины Москвы (в столичном мегаполисе насчитывается четверть всего количества украинцев России ─ 254 000 чел.) совместно с Посольством Украины в РФ создать в городе хотя бы один украинский класс, натыкается на многочисленные бюрократические преграды со стороны российских властей.

Несмотря на значительные проблемы, более ста украинских общественных организаций в регионах, разбросанных от Камчатки до Калининграда и от Норильска до Краснодара, проводят довольно активную культурно-просветительскую работу, направленную на сохранение и развитие украинских народных традиций, культуры, языка. Особенно большая работа была проведена к 200-летнему юбилею Тараса Шевченко, для чего был создан общероссийский Юбилейный комитет. Одним из важнейших мероприятий, которое удалось реализовать в рамках юбилея, стало открытие в Новосибирске памятника Кобзарю. Этот факт является ярким свидетельством того, что даже в условиях тотальной борьбы со всем украинским, можно достигать желаемых результатов. Хотя ради высоких целей руководителям организаций порой приходится идти на компромиссы с местной властью, а то и уступать внутренним убеждениям и взглядам.

Стоит коротко остановиться на работе Национального культурного центра Украины в Москве (НКЦУ на Арбате) ─ уникальном государственном учреждении, которое, к сожалению, недостаточно эффективно работает над лоббированием интересов Украины в государстве-агрессоре и противодействием ассимиляции украинцев РФ. Особенно это наблюдалось накануне Евромайдана и во время его, когда в Москве правили бал выходцы из Донбасса и других регионов Украины ─ так называемые землячества. Они приносили в НКЦУ русский язык, пророссийскую идеологию, а мероприятия, проводимые «Советом землячеств» всегда, отмечались откровенным москвофильством и воспеванием всего советского. Зачастую это происходило при содействии бывшего руководства Культурного центра.

Фото: dus.gov.ua Культурный центр Украины в Москве

Сегодня же, после многих перипетий с назначением нового генерального директора (а в этой истории не лучшую роль сыграло Государственное управление делами Администрации президента Украины, которое то назначало руководителя, то отзывало его с должности), сюда медленно начал возвращаться украинский дух. Старые кадры, которые оставались в НКЦУ, долгое время продолжали «мутить воду» ─ они не хотели терять широкие возможности по использованию арендных площадей Центра в собственных интересах. Традиционная украинская (и не только) беда ─ коррупция надолго прописалась на украинском Арбате. Однако, появилась надежда, что с приходом на должность нового директора ─ Владимира Ионова дела в Центре понемногу наладятся.

Большое беспокойство украинской общественности Москвы вызывает история вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве (БУЛ). Директор единственного такого рода учреждения культуры в РФ Наталья Шарина более года находится под следствием ─ ей инкриминируют «разжигание межнациональной розни» и «растрату», а само учреждение, созданное силами украинцев Москвы, расформировывают, фонды передают в Библиотеку иностранной литературы. А ведь книги для этой библиотеки собирали, как говорится, всем миром ─ люди приносили их из дому, пересылали по почте из-за границы, авторы дарили свои собственные издания и т.п. А теперь все это хотят растоптать, уничтожить.

Фото: vm.ru

Несколько слов следует сказать о другом украинском представительстве в России ─ Посольстве. Жаль, конечно, что его возможности сегодня достаточно ограничены: вместо Чрезвычайного и Полномочного Посла здесь работает Временный Поверенный в делах Украины в России, соответственно, ощутимо сократилось и количество дипломатических работников. Сегодня можно только вспоминать о временах более плодотворного сотрудничества Посольства и украинских организаций Москвы и России, о компьютерах, музыкальных инструментах и фототехнике, которые МИД выделял на нужды украинских организаций и хоть как-то помогал средствами. Дипломаты и сегодня помогают диаспоре, но эту работу нельзя назвать достаточной. Добавило проблем и закрытие в некоторых российских регионах Генеральных консульств Украины в РФ. Учитывая масштабы России, для решения тех или иных консульских вопросов людям теперь приходится преодолевать тысячи километров.

Плохи дела и с вопросами свободы совести для украинцев России, тяготеющих к украинским конфессиям. Как сообщалось в СМИ, недавно было принято судебное решение о сносе нового Свято-Троицкого храма в г. Ногинске ─ единственного в России, принадлежащего Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, и созданного силами общины на базе старой военной казармы. Настоятель храма митрополит Адриан, его активный помощник отец Меркурий (Святослав Скороход) вместе со своей парафией пытаются отстоять святыню, но в России это очень нелегко сделать ─ там не действуют законы, а такое явление как совесть ─ в большом дефиците.

Фото: Facebook/Адриан Старина Митрополит Адриан Старина (в центре) и иеромонах Святослав Скороход с прихожанами

Украинцы на местах запуганы, дезориентированы, ведь на них осуществляется откровенное или завуалированное давление со стороны властей, спецслужб, пагубно действует и общая атмосфера ксенофобии, антиукраинской истерии в российском обществе, достигшие своего апогея после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Жаловаться на все это, разумеется, некому. Да и бесперспективно.

Что можно сделать в данной ситуации?

Прежде всего, Украине необходимо активнее помогать своим соотечественникам в России, более широко информировать соответствующие международные институты о нарушениях прав людей и нацменьшинств в этой стране. Как бы ни было тяжело, в Украине необходимо создавать государственный орган по работе с зарубежными украинцами, о чем уже неоднократно говорилось на мировых диаспорных форумах различного уровня. Оживление диаспорной работы в странах пребывания этнических украинцев, ее систематизация и более высокий уровень координации позволят получить дополнительный эффект в деле лоббирования интересов Украины, формирования положительного имиджа государства за рубежом и противодействия ассимиляции. А украинцам России для сохранения своей этнической самобытности необходимо помочь, прежде всего, в создании собственных СМИ и системы образования.

Следует также наполнить реальным содержанием программу сотрудничества Правительства Украины с зарубежным украинством: такие программы регулярно принимаются в течение последних десяти лет, но почти не выполняются.

Украинцы, проживающие на Родине, и те, которые разбросаны по миру, являются одним народом, единой нацией. Все они одинаково болеют за будущее Украины, хотят видеть ее свободной, богатой, процветающей. Добиться этого можно общими усилиями, но при наличии определенных возможностей. Именно созданием надлежащих условий и должны заняться все, кто так или иначе причастен к вопросам работы с диаспорой.