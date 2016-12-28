Bloomberg: топ-500 богатейших людей мира разбогатели на $237 млрд за год Лидером по приросту состояния стал глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Миллиардеры Фото: rbc.ua

Состояние 500 самых богатых людей на планете увеличилось в 2016 году на $237 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В начале года совокупный капитал людей из списка ТОП-500 богачей быстро сокращался из-за негативной макроэкономической статистики, которую опубликовали власти Китая. За январь-февраль они потеряли около $382 млрд.

С середины февраля совокупное состояние самых богатых людей мира начало заметно расти. В июне этот рост приостановила победа на референдуме сторонников "Брексита", а в ноябре - победа Дональда Трампа на выборах президента США. Однако к закрытию торгов 27 декабря состояние 500 богатейших людей мира оценивалось Bloomberg в $4,4 трлн, что на 5,7% больше, чем было в начале года.

Лидером по приросту состояния стал глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Благодаря победе Трампа на выборах президента США он прибавил к своему состоянию $11,8 млрд.

Всего в пятерке лидеров по приросту капитала в 2016 году четыре американца. При этом большинство американских миллиардеров, в том числе Баффет, поддерживали на выборах президента США Хиллари Клинтон, отмечает Bloomberg.

Также в пятерку вошел француз Бернар Арно, который возглавляет Louis Vuitton Moet Hennessy. По итогам года он заработал $7,1 млрд, что увеличило его состояние до $38,9 млрд.

Значительно вырос капитал и у основателя Microsoft Билла Гейтса, который в этом году возглавил список самых богатых людей по версии Bloomberg. В 2016 году Гейтс увеличил свое состояние почти на $10 млрд.

Самый худший результат показал богатейший человек Китая, глава корпорации Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь. За прошедший год его состояние сократилось на $5,8 млрд. Богатейший человек Африки Алико Данготе и саудовский принц Аль-Валид бин Талал потеряли по $4,9 млрд каждый.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg за прошлый год, 400 богатейших людей мира в 2015 году стали беднее. В общей сложности они потеряли $19 млрд. При этом одни из самых серьезных потерь понес Баффет - его состояние уменьшилось на $11,3 млрд.

Как сообщалось в октябре, миллиардеры впервые за двадцать лет стали беднеть.