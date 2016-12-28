Франция и Британия предложили Собвезу ООН резолюцию по санкциям против Сирии Проект документа предусматривает международные санкции против Дамаска.

Заседание Совета безопасности ООН Фото: UN Photo/Kim Haughton

Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН резолюцию, предполагающую введение новых санкций против Сирии из-за применения правительственными силами химического оружия против оппозиции.

Об этом сообщает Associated Press.

Ограничительные меры предлагается наложить на 11 физических лиц и 10 компаний, причастных к проведению химатак. В частности, речь идет об Амри Арманзи (Amr Armanzi) - руководителе сирийского научно-исследовательского центра, девяти действующих и отставных офицерах, а также о начальнике одного из управлений сирийского Минобороны, которое, предположительно, оказывает содействие в производстве химоружия.

Также проект документа предусматривает международные санкции - запрет на поставку Дамаску вертолетов, которые использовались для проведения атак с применением боевых отравляющих веществ.

25 августа 2016 года Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии смогла установить исполнителей атак лишь в трех из девяти инцидентов. Эксперты признали правительственные силы виновными в двух атаках, боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) - в одной.

Обвинения в применении химического оружия неоднократно выдвигались против правительства Башара Асада. В сентябре 2013-го Сирия обязалась уничтожить весь арсенал химического оружия, подписав Конвенцию о запрещении химического оружия. Последняя часть сирийского химарсенала была вывезена из страны 23 июня 2014 года.

Тем не менее, позже неоднократно сообщалось, что сирийский режим продолжает применять химоружие против своих противников.