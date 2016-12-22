В Польше оппозиция пообещала блокировать Сейм все праздники Польская оппозиция требует переголосования законов, принятых коалицией власти вне зала заседаний.

Гжегож Схетына Фото: EPA/UPG

Польские оппозиционные партии ("Гражданская платформа" (РО), Современная (.N) будут продолжать блокировать трибуну и президиум Сейма на протяжении Рождественских и Новогодних праздников, как минимум до 11 января, когда должно начаться очередное заседание Сейма страны.

Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Гжегож Схетына в эфире радио ZET.

"Все на это указывает. Мы приняли такое решение (блокировать президиум Сейма и в дальнейшем - ред.). Кажется, что это не изменится", - заявил Схетина.

По его словам, политики обеих партий уже расписывают графики дежурств депутатов в сессионном зале на ближайшие дни.

Схетина отбросил аргументы правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), что оппозиция дестабилизирует ситуацию в Польше и препятствует полякам спокойно праздновать Рождество.

"Мы говорим "нет", поскольку идет речь о чем-то очень важном. Идет речь о парламентской демократии, о конституционных принципах, о том, что нельзя разрешать политический обман", - заявил Схетина.

Он назвал "шуткой" предложение лидера PiS Ярослава Качиньского о предоставлении оппозиции больших полномочий в парламенте, в частности официально устанавливая должность лидера оппозиции наподобие Великобритании. Схетина отметил, что не хочет от правящей партии никаких административных должностей.

Лидер РО подчеркнул, что сейчас нет оснований для досрочных парламентских выборов в Польше. При этом он отметил, что "темпы событий могут ускориться".

Оппозиция требует переголосования законов, в частности закона о бюджете на 2017 год, принятых коалицией власти вне зала заседаний, и, по ее мнению, со значительными нарушениями - без кворума и не допуская в зал депутатов оппозиции.