Власти ФРГ пообещали €100 тыс. за помощь в поимке подозреваемого в теракте в Берлине Населению рекомендуется проявлять осторожность.

Фото: EPA/UPG

Федеральная прокуратура Германии попросила население о помощи в деле поимки гражданина Туниса Аниса А., подозреваемого в совершении теракта в Берлине. За информацию, которая приведет к задержанию предполагаемого террориста, объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч евро, передает Немецкая волна.

В сообщении прокуратуры, обнародованном в среду, 21 декабря, в Карлсруэ, населению рекомендуется проявлять осторожность.

"Не подвергайте себя опасности, поскольку этот человек может быть склонен к насилию и вооружен!" - говорится в документе.

Анис А. известен германским властям как исламист, представляющий угрозу для безопасности. 24-летний тунисец имеет рост 1,78 м и вес около 75 кг, у него черные волосы и карие глаза. Обнаруживших подозреваемого просят незамедлительно проинформировать полицию.

Фото: twitter@BILD

Согласно сообщениям СМИ, в грузовике, который был использован для теракта в Берлине, найдены документы на имя соискателя убежища со свидетельством об отсрочке депортации. По данным источников в силовых структурах, Анис А., однако, имел несколько удостоверений личности.

В результате теракта в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Задержанный первоначально пакистанец был выпущен на свободу за отсутствием улик.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".