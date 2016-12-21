Клинтон обогнала Трампа почти на 3 млн голосов Победу Трампу на выборах обеспечили голоса большинства жителей "колеблющихся" штатов.

Клинтон и Трамп Фото: коллаж фото EPA/UPG

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила избранного президента США Дональда Трампа почти на три миллиона голосов избирателей, несмотря на поражение на выборах.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные официально утвержденных результатов по всем штатам.

Всего Клинтон набрала 65,8 млн голосов (48,2%), Трамп - 62,9 млн (46,1%).

Накануне члены коллегии выборщиков в США официально избрали республиканца Дональда Трампа президентом США. Голоса за него отдали 304 выборщика.

Первый этап президентских выборов в США состоялся в ноябре. Победу Трампу тогда обеспечили голоса большинства жителей "колеблющихся" штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января.